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台版柬埔寨犯罪所得搶手 泰達幣7萬餘枚拍定價222萬1千元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

士林地檢署偵辦台版柬埔寨案，日前查獲羈押主嫌杜承哲，查扣杜男持有的詐欺犯罪所得泰達幣7萬3432枚，今囑託行政執行署士林分署拍賣泰達幣，為國內最大虛擬貨幣拍賣，經6組買家競標，輪番加滿10次激烈競價，最後以溢價19萬餘元，總價222萬1千元拍定。

士檢偵辦台版柬埔寨求職詐欺虐囚三死案，今年4月查獲「藍道」主嫌杜承哲到案，訊後羈押禁見，並今年5月偵辦案外案，從手機對話訊息查出，杜與寧夏派出所前所長葉育忻熟識來往，葉涉嫌協助杜查個資及辦案進度，遭依貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌聲押禁見獲准。

檢方今指出，為落實剝奪不法利得，並及時保全查扣的泰達幣價值，以確保本案被害人未來不致求償無門，今天囑託士林分署舉辦虛擬貨幣拍賣會，此次為國內最大規模查扣虛擬貨幣拍賣，目的在於「強力剝奪犯罪所得，讓詐團無利可圖」

士林分署指出，士檢與士林分署不到10天完成變價程序，經被告同意，以MaiCoin平台上前一個月的均價9折價格定底價，今上午共6組買家前來競價，經過輪番加碼10次激烈競價，最後以溢價新台幣19萬餘元，2個錢包分別以221萬元、1萬1千元，總價222萬1000元順利拍定，並由新北市政府刑警大隊協助拍定人移轉泰達幣。

檢方指出，買家繳納價金均持續保管，以保全未來沒收及求償。士檢檢察長顏迺偉表示，澈底剝奪犯罪所得，根絕詐騙犯罪誘因， 並防止詐騙資金回流浥注詐團等，為打擊詐騙必要手段，士檢將持續全力打擊一切形式的詐騙犯罪， 並依法查扣、沒收每一分詐騙犯罪所得，盡力維護民眾權益。

士檢囑託行政執行署士林分署拍賣台版柬埔寨案主嫌的詐欺犯罪所得泰達幣。圖／士林分署提供
士檢囑託行政執行署士林分署拍賣台版柬埔寨案主嫌的詐欺犯罪所得泰達幣。圖／士林分署提供
新北市政府刑事警察大隊警官（左）協助拍定人（右）移轉泰達幣。圖／士林分署提供
新北市政府刑事警察大隊警官（左）協助拍定人（右）移轉泰達幣。圖／士林分署提供

詐騙 泰達幣 虛擬貨幣

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