台版柬埔寨犯罪所得搶手 泰達幣7萬餘枚拍定價222萬1千元

士林地檢署偵辦台版柬埔寨案，日前查獲羈押主嫌杜承哲，查扣杜男持有的詐欺犯罪所得泰達幣7萬3432枚，今囑託行政執行署士林分署拍賣泰達幣，為國內最大虛擬貨幣拍賣，經6組買家競標，輪番加滿10次激烈競價，最後以溢價19萬餘元，總價222萬1千元拍定。

士檢偵辦台版柬埔寨求職詐欺虐囚三死案，今年4月查獲「藍道」主嫌杜承哲到案，訊後羈押禁見，並今年5月偵辦案外案，從手機對話訊息查出，杜與寧夏派出所前所長葉育忻熟識來往，葉涉嫌協助杜查個資及辦案進度，遭依貪汙治罪條例「違背職務收受賄賂」等罪嫌聲押禁見獲准。

檢方今指出，為落實剝奪不法利得，並及時保全查扣的泰達幣價值，以確保本案被害人未來不致求償無門，今天囑託士林分署舉辦虛擬貨幣拍賣會，此次為國內最大規模查扣虛擬貨幣拍賣，目的在於「強力剝奪犯罪所得，讓詐團無利可圖」

士林分署指出，士檢與士林分署不到10天完成變價程序，經被告同意，以MaiCoin平台上前一個月的均價9折價格定底價，今上午共6組買家前來競價，經過輪番加碼10次激烈競價，最後以溢價新台幣19萬餘元，2個錢包分別以221萬元、1萬1千元，總價222萬1000元順利拍定，並由新北市政府刑警大隊協助拍定人移轉泰達幣。