因細故刺破鄰居轎車輪胎 台南男辯解尿遭法官打臉

台南黃姓男子因細故與許姓鄰居不和，去年11月17日晚間6時45分持工具，刺破許男停放在中西區南寧街附近停車格的右後輪胎，許男報警調閱周邊監視器後提告，黃男辯稱因尿急靠近右後輪解尿，但他10分鐘內來回該處三趟有違常理，法官認解尿是狡飾之詞，判他拘役40日。

黃男表示，當時確實開車停放該停車格附近後，下車走向許男所有轎車右後車輪，但矢口否認有毀損犯行。他辯稱，他有攝護腺疾病，因許男轎車停車位置較暗，尿急就靠近該車右後車輪解尿，他當時戴手套是要防止尿液滴到手。

然而，許男轎車停車地點，前一停車格停有廂式貨車，車廂高度足以遮蔽站立的成人，如被告確為避人耳目，又急著在路邊解尿，理應選擇緊臨其停車的廂式貨車右側，黃男竟選擇費時又不足以遮蔽站立成人的轎車右後方解尿，已與常情不合。

同時，黃男住處距南寧街停車處僅轉個彎，距離不遠，據勘驗監視錄影畫面，黃男案發當時下車後，3次走近許男停放轎車右後車輪，且均停留片刻，過程已歷經約10分鐘。

台南地院認為，黃男若急欲解尿，可以步行加快，或者小跑步早就回到家，但他竟延宕回家上廁所，選擇在他與許男停車之處來回走三趟後，再恣意隨地便溺，有違常理。黃男辯稱因尿急且為避人耳目而在許男轎車右後方解尿，顯然是臨訟狡飾之詞。

且審理時，黃男供稱與許男是鄰居，曾向對方要紙箱未果等情，與許男於警詢時供稱，黃男曾為未取得其紙箱，前來興師問罪而可能結怨情節相符。