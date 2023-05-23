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因細故刺破鄰居轎車輪胎 台南男辯解尿遭法官打臉

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南黃姓男子因細故與許姓鄰居不和，去年11月17日晚間6時45分持工具，刺破許男停放在中西區南寧街附近停車格的右後輪胎，許男報警調閱周邊監視器後提告，黃男辯稱因尿急靠近右後輪解尿，但他10分鐘內來回該處三趟有違常理，法官認解尿是狡飾之詞，判他拘役40日。

黃男表示，當時確實開車停放該停車格附近後，下車走向許男所有轎車右後車輪，但矢口否認有毀損犯行。他辯稱，他有攝護腺疾病，因許男轎車停車位置較暗，尿急就靠近該車右後車輪解尿，他當時戴手套是要防止尿液滴到手。

然而，許男轎車停車地點，前一停車格停有廂式貨車，車廂高度足以遮蔽站立的成人，如被告確為避人耳目，又急著在路邊解尿，理應選擇緊臨其停車的廂式貨車右側，黃男竟選擇費時又不足以遮蔽站立成人的轎車右後方解尿，已與常情不合。

同時，黃男住處距南寧街停車處僅轉個彎，距離不遠，據勘驗監視錄影畫面，黃男案發當時下車後，3次走近許男停放轎車右後車輪，且均停留片刻，過程已歷經約10分鐘。

台南地院認為，黃男若急欲解尿，可以步行加快，或者小跑步早就回到家，但他竟延宕回家上廁所，選擇在他與許男停車之處來回走三趟後，再恣意隨地便溺，有違常理。黃男辯稱因尿急且為避人耳目而在許男轎車右後方解尿，顯然是臨訟狡飾之詞。

且審理時，黃男供稱與許男是鄰居，曾向對方要紙箱未果等情，與許男於警詢時供稱，黃男曾為未取得其紙箱，前來興師問罪而可能結怨情節相符。

台南地院審酌，黃男犯罪動機、有偽造文書、毀壞他人建築物等前科、手段、所生損害、尚未與告訴人達成民事和解賠償損害等一切情狀，認他犯毀損他人物品罪處拘役40日，可上訴。

台南地院認為，黃男竟延宕回家上廁所，歷時10分鐘，選擇在他與許男停車之處來回走三趟後，再恣意隨地便溺，有違常理，認尿急是狡飾之詞。圖／本報資料照
台南地院認為，黃男竟延宕回家上廁所，歷時10分鐘，選擇在他與許男停車之處來回走三趟後，再恣意隨地便溺，有違常理，認尿急是狡飾之詞。圖／本報資料照

台南 監視器 車廂

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