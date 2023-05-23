三星鄉長李志鏞抗告失敗遭押確定 暫由秘書代行職務

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉嫌辦活動圖利廠商、收受賄賂，涉犯貪汙治罪條例，遭宜蘭地院裁定羈押，向高等法院提起抗告，昨晚遭到高等法院駁回，確定將收押於位在三星的宜蘭監獄2個月；目前羈押通知尚未到縣府，李志鏞暫時以請假的形式缺席，在縣府派任代理鄉長前，公所職務由秘書暫代。

檢方調查，李志鏞涉嫌108年舉辦三星花海和安農溪落羽松點燈2項活動，及花海耶誕樹裝飾工程時，以限定規格的方式讓特定廠商得標，並收受該廠商賄賂40萬元，檢方聲請羈押李志鏞、農業課長蕭振岳、張姓廠商3人，地院裁定羈押李，另外2人分以15萬元、20萬元交保。

李志鏞提出抗告，宜蘭地檢署也針對蕭、張2人交保提出抗告，宜蘭地院昨天將3案一起送往高等法院，晚上就得到裁定。李志鏞抗告被駁回，將遭押至少2個月，蕭、張2人交保裁定則被撤銷，發回宜蘭地院重新審理是否羈押。

鄉公所表示，由於縣府尚未收到地檢署羈押通知，也未派代理，目前李志鏞並不算是「停職」，只能以請假的形式缺席，由秘書江淳銘代行職務；據了解，若比照去年頭城鎮長曹乾舜遭判刑停職、縣府派時任縣議員蔡文益代理的模式，大約10天內就會指派代理人選。