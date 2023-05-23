台中北屯車禍翻車 網熱議：看玩命X想學唐老大
台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生一起車禍，一輛休旅車側翻在內側車道，有民眾拍到畫面，上傳臉書社團，因目前電影玩命關頭第十集在戲院上演，網友也熱議「應該是看完玩命關頭、想學唐老大」，警方調查，翻車駕駛沒有酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍。
據查，楊姓男子（32歲）在昨天下午3時許，沿北屯區松竹路內側車道往東行駛，行經興安路口時，向左偏向，先碰撞中央分隔島，向右側翻覆，碰撞同向行駛在外側車道的張姓女子（60歲），楊車側翻在內側車道，兩車都有車身損傷。
二名駕駛都有多處擦挫傷，但都自行就醫，經警方酒測，二人都無酒精濃度，初判是楊男未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言