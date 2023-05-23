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台中北屯車禍翻車 網熱議：看玩命X想學唐老大

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生一起車禍，一輛休旅車側翻在內側車道，有民眾拍到畫面，上傳臉書社團，因目前電影玩命關頭第十集在戲院上演，網友也熱議「應該是看完玩命關頭、想學唐老大」，警方調查，翻車駕駛沒有酒駕，初判是未注意車前狀況釀禍。

據查，楊姓男子（32歲）在昨天下午3時許，沿北屯區松竹路內側車道往東行駛，行經興安路口時，向左偏向，先碰撞中央分隔島，向右側翻覆，碰撞同向行駛在外側車道的張姓女子（60歲），楊車側翻在內側車道，兩車都有車身損傷。

二名駕駛都有多處擦挫傷，但都自行就醫，經警方酒測，二人都無酒精濃度，初判是楊男未注意車前狀況釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。

台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生翻車事故，一輛休旅車側翻在內側車道。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生翻車事故，一輛休旅車側翻在內側車道。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生翻車事故，一輛休旅車側翻在內側車道。圖／摘自臉書北屯人大小事
台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生翻車事故，一輛休旅車側翻在內側車道。圖／摘自臉書北屯人大小事
台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生翻車事故，一輛休旅車側翻在內側車道。記者陳宏睿／攝影
台中市北屯區松竹路、興安路在昨天下午發生翻車事故，一輛休旅車側翻在內側車道。記者陳宏睿／攝影

休旅車 車禍 玩命關頭

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