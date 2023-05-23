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台南第二監獄辦浴佛法會 受刑人：佛前求懺悔 盼獲原諒

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導

台南第二監獄今天舉辦浴佛法會典獄長李進國帶領員工及收容人「以虔誠恭敬的心浴佛，希望藉浴佛淨心儀式，化解收容人內在的暴戾之氣，誠心的為過去懺悔、為將來祈福，如同佛陀轉法輪把人生的真理，遍布給顛倒煩惱的眾生，把眾生的思考、觀念扶正，引導他們一條正面、光明的道路」。

南二監邀請佛光山慈悲基金會、佛光山新營講堂有群法師等20人入監引領收容人參與法會。獄方表示，收容人以虔誠肅穆的持淨水向「悉達多太子像」浴佛，莊重的神情能感受到他們內心的悔意。法會在莊嚴肅穆、安靜祥和氛圍中圓滿結束。

收容人阿元(化名)說，參加浴佛法會內心十分激動，難得有這個機會在佛前懺悔過去犯下的錯誤。手腕上烏亮的念珠是自己稱誦佛號的堅持，靜心念佛能讓自己冷靜度過漫漫刑期，宗教光明面的引導能讓自己展望未來，希望有朝一日能獲得原諒，早日回歸家人的懷抱。」

典獄長李進國表示，因新冠疫情相隔3年再辦宗教活動，辦這個浴佛法會的意義，「是在淨化個人的身口意，淨化自身煩惱塵垢，如同洗滌身上每天的髒汙，導邪曲人心為善良菩提，這才是浴佛真義」。

有群法師講解浴佛的意義，他表示，宗教是矯正機關教化的助力，大家都應該為祥和的社會盡一分心力。

台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會，受刑人浴佛懺悔。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會，受刑人浴佛懺悔。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會，受刑人浴佛懺悔。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會，受刑人浴佛懺悔。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會，受刑人浴佛懺悔。記者周宗禎／翻攝
台南第二監獄辦浴佛法會，受刑人浴佛懺悔。記者周宗禎／翻攝

法會 典獄長 佛光山

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