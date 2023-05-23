Youbike會員資料外洩 中市每天5萬人次議員要求趕快查

台中市公共自行車站點目前設置1309站，全國最多，今年4月總人次逾7000萬，最多每天有5萬多人次使用。微笑單車公司日前遭網路攻擊，台中市議員楊大鋐要求台中市交通局應即刻稽查、協助民眾求償，並追究廠商責任、該開罰就罰！

交通局表示，昨與全台擁有YouBike系統11縣市，與業者召開檢討會議，針對駭客攻擊部分加強管理、強化資安，交通局持續要求微笑單車全面盤查系統潛在風險，避免類似情形再發生。

交通局表示，事件發生前，市府已要求微笑單車公司完成ISO27001及BS 10012個資管理標準認證，盡可能降低系統受攻擊而導致個資洩漏的風險。

網路攻擊微笑單車公司，台北、新北及桃園市政府聯合稽查中，桃園市政府今早指出，發現個資外洩筆數比微笑單車公司對外所說的還要多上一倍，桃園約4萬人。

楊大鋐質疑廠商是否通知交通局？市府是否掌握相關狀況？應即刻稽查以維護民眾權益，楊大鋐要求交通局除掌握被竊個資數量，交通局和法制局應後續協助被洩個資民眾辦理求償事宜，另也要嚴格求廠商加強系統資安管制措施，並依個資法與合約規範追究其賠償責任。

交通局5月19日接獲該公司通知YouBike系統遭受網路攻擊後，隨即通報國家資通安全報通報應變網站，據了解目前全國約有2.1萬筆會員手機、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取，該公司已先針對2.1萬名會員強制變更密碼並發簡訊通知，提醒會員盡速更改密碼，勿開啟或點擊不明簡訊匯款轉帳網址連結。

法制局表示，經查微笑單車股份有限公司所訂定「公共自行車租賃系統YouBike會員定型化契約」已針對會員個資蒐集、利用、查詢、閱覽與刪除有所規範，公司應依個資法相關規定採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取。