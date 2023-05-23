Youbike會員資料外洩 中市每天5萬人次議員要求趕快查
台中市公共自行車站點目前設置1309站，全國最多，今年4月總人次逾7000萬，最多每天有5萬多人次使用。微笑單車公司日前遭網路攻擊，台中市議員楊大鋐要求台中市交通局應即刻稽查、協助民眾求償，並追究廠商責任、該開罰就罰！
交通局表示，昨與全台擁有YouBike系統11縣市，與業者召開檢討會議，針對駭客攻擊部分加強管理、強化資安，交通局持續要求微笑單車全面盤查系統潛在風險，避免類似情形再發生。
交通局表示，事件發生前，市府已要求微笑單車公司完成ISO27001及BS 10012個資管理標準認證，盡可能降低系統受攻擊而導致個資洩漏的風險。
網路攻擊微笑單車公司，台北、新北及桃園市政府聯合稽查中，桃園市政府今早指出，發現個資外洩筆數比微笑單車公司對外所說的還要多上一倍，桃園約4萬人。
楊大鋐質疑廠商是否通知交通局？市府是否掌握相關狀況？應即刻稽查以維護民眾權益，楊大鋐要求交通局除掌握被竊個資數量，交通局和法制局應後續協助被洩個資民眾辦理求償事宜，另也要嚴格求廠商加強系統資安管制措施，並依個資法與合約規範追究其賠償責任。
交通局5月19日接獲該公司通知YouBike系統遭受網路攻擊後，隨即通報國家資通安全報通報應變網站，據了解目前全國約有2.1萬筆會員手機、密碼、卡號及交易資料可能遭竊取，該公司已先針對2.1萬名會員強制變更密碼並發簡訊通知，提醒會員盡速更改密碼，勿開啟或點擊不明簡訊匯款轉帳網址連結。
法制局表示，經查微笑單車股份有限公司所訂定「公共自行車租賃系統YouBike會員定型化契約」已針對會員個資蒐集、利用、查詢、閱覽與刪除有所規範，公司應依個資法相關規定採行適當的安全措施，防止個人資料被竊取。
法制局說明，針對日前傳出微笑單車公司遭受網路攻擊，疑有個資外洩，現階段將由市府交通局依個資法要求公司釐清是否有個人資料外洩情形及其損害狀況，再採取後續管制措施或改善作為。
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