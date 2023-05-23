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豪車內工程款40多萬元遭竊 苗警12小時速破案

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗市復興路20日凌晨發生一起竊案，竊嫌在住宅區找尋未上鎖的豪車，偷走車內40多萬元，車主一早發現後報案，警方調閱監視器鎖定42歲蔡姓嫌犯，當天中午在其投宿的旅館將他逮捕到案，並起出贓款40多萬元，全案依竊盜罪送辦，承案檢察官黃棋安認為蔡嫌為累犯、有再犯之虞，昨向苗栗地方法院聲請羈押獲准。

警方指出，20日凌晨蔡嫌作案後，當天天亮後還理髮變裝，但警方經調監視器比對發現，蔡嫌就是案發前一天在市區某大樓地下室行竊未遂，被警方逮捕的蔡男。蔡嫌連續犯案，不知悔改，全案依竊盜罪移送偵辦，遭法院裁定羈押。

據查目前的高檔小客車，在上鎖時，後視鏡會折疊收起，若未收起，有可能沒有上鎖；嫌犯就是鎖定高級住宅區中後視鏡沒收起來的豪車作案，被害車主的40多萬是第二天要給人的工程款，所幸幾乎全數追回。

苗栗縣警察局長莊勝雄呼籲，民眾在車輛停妥後，務必將車輛上鎖並將貴重物品隨身攜帶，避免成為宵小行竊之目標，保障自身財產安全。

蔡嫌作案後還理髮變裝，但最後仍遭苗栗警方查獲到案，並起出現金等贓證物。圖／警方提供
蔡嫌作案後還理髮變裝，但最後仍遭苗栗警方查獲到案，並起出現金等贓證物。圖／警方提供

監視器 車主 竊盜

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