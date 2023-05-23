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妻誇讚叔叔讓她性高潮才休息 夫遭雙重背叛僅獲賠20萬

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

李姓男子的老婆與他叔叔在餐飲店工作，兩人曖昧，李發現叔叔曾傳親密簡訊給老婆，老婆卻說他「多心」；叔叔被問及時覺理虧，向李保證「你放心，我不會再去找小潔」。叔叔和老婆對話親暱，叔叔說「我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，妻子竟回「是真的欸」，李提告求償100萬元，台灣高等法院判兩人連帶賠償20萬元確定。

李姓男子是電機維修員，2014年結婚，育有1子；江姓叔叔其實是李繼父的兄弟，叔叔和李妻2020年起在餐飲店工作。2021年7月，李接到餐飲店員工告知，才知老婆和叔叔有一腿，不過老婆否認，並指他「多心」。

為了找出真相，李向叔叔求證，叔叔覺得理虧，交出他和侄媳婦間的對話，還當場保證不會再去找她。李仔細看老婆和叔叔間的對話，發現叔叔不僅多次向老婆示愛，還說「像我就真心喜歡一個人，但她已經有老公了，我還是癡癡的等」。

李妻和叔叔除了互稱「老公」「老婆」，還摟摟抱抱，2021年7月4日相約前往新北市一間旅館開房間，李還貼心地說「做愛時，絕對不會自己舒服就好了，我一定會讓我的女人達到高潮才會休息」，李妻讚許「是真的欸」。

新北地方法院言詞辯論時，李妻未到庭，但她先前即表示沒有和叔叔互傳親密訊息、發生性行為。

一審認為李求償100萬元金額過高，精神慰撫金20萬元適當。案件上訴二審期間，李姓夫妻在今年3月10日經法院調解離婚。

高院民事庭認為，江姓叔叔明知侄媳婦沒離婚，卻還與她交往，行為社會難容忍，而李天倫夢碎，並感受到雙重背叛，一審判決無違誤，駁回江上訴確定。

李姓男子的老婆與他叔叔在餐飲店工作，兩人曖昧、性交，李提告求償100萬元，台灣高等法院判兩人連帶賠償20萬元確定。示意圖／ingimage
李姓男子的老婆與他叔叔在餐飲店工作，兩人曖昧、性交，李提告求償100萬元，台灣高等法院判兩人連帶賠償20萬元確定。示意圖／ingimage

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