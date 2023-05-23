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段考前洩題害學生重考 高中老師不服記2大過打官司敗訴

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

薛姓國立高中國文老師上課教「出師表」文章，畫重點給學生強調「這裡會考喔」洩題，學生因此重考，校方將薛記2大過處分；薛不服，提告請求撤銷處分，台北高等行政法院審理認為，薛洩題屬實，判駁回薛的請求，可上訴。

法院認為，薛事先知道段考的作文題目，卻先將作文題目以LINE傳送至學生群組、建立簡報檔供教學使用，而薛任教班級的學生在課本上所寫筆記、畫的重點，都是洩題的結果，學校對薛議處並無違誤

這所國立高中2020年10月14日舉行國文科段考，學生家長向校方、教育部陳情，指薛洩題，學校發現，薛在2020年10月6日在學生LINE群組傳送段考作文題目，讓學生事前即知道考題。

學校調查認為，依學生課堂筆記記錄薛所提示部分，分別與段考內容相近，段考默寫填充題，試題中的9題即有8題被洩漏，薛還在複習簡報中提示學生訊息，讓學生大幅縮小複習範圍，薛考前洩題導致學生重考，也影響教學聲譽，決議記薛2大過。

圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北高等行政法院。記者王聖藜／攝影

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