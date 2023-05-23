段考前洩題害學生重考 高中老師不服記2大過打官司敗訴

薛姓國立高中國文老師上課教「出師表」文章，畫重點給學生強調「這裡會考喔」洩題，學生因此重考，校方將薛記2大過處分；薛不服，提告請求撤銷處分，台北高等行政法院審理認為，薛洩題屬實，判駁回薛的請求，可上訴。

法院認為，薛事先知道段考的作文題目，卻先將作文題目以LINE傳送至學生群組、建立簡報檔供教學使用，而薛任教班級的學生在課本上所寫筆記、畫的重點，都是洩題的結果，學校對薛議處並無違誤

這所國立高中2020年10月14日舉行國文科段考，學生家長向校方、教育部陳情，指薛洩題，學校發現，薛在2020年10月6日在學生LINE群組傳送段考作文題目，讓學生事前即知道考題。