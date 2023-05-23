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僅差3票落敗！台南老里長告對手當選無效 勘驗後還多輸1票

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市官田區渡拔里第4屆里長選舉，原任里長胡義全獲得888票，以3票之差敗給現任里長賴聰禮的891票，胡質疑計票不實且廢票達43票，對賴提當選無效之訴，賴指對手主張全屬個人臆測，經台南地院勘驗全部選票，認賴的有效票較選舉公告還多出1票，因而駁回。

胡義全主張，兩候選人得票數僅相差3票，而這次選舉除村里長選舉外，尚有直轄市長、直轄市議員、憲法修正案公民複決同時開票計票，所有計票作業完成時已至晚間6時許，開票現場燈光昏暗，選務人員精神疲憊，易產生選票效力認定不當或計票錯誤等疏失。

他質疑，所在投開票所開票時，即有選務人員2次唱名「2號胡義全」卻記名「1號賴聰禮」的情形，應查明各投開票所有無計票不實情形。且選舉廢票達43張，也有必要查明廢票有效性。

賴聰禮認為，這是胡個人主觀臆測；他也逐一對爭議票表示意見，認為法官應駁回對手的選舉訴訟。

針對該選舉共有第464、465、466、467號4個投開票所，經台南地院偕同雙方1月30日勘驗所有選票，針對其中20張選票有爭執外，其餘選票均不爭執。

然而，各爭議票經合議庭勘驗認定，胡的有效票數為888票，賴的有效票數為892票，其中第466號投開票所賴的有效票應為269張，較台南市選委會公告的有效票數多1張。

另胡雖聲請將其中5張爭議票，送法務部調查局鑑定是否使用選委會製備的圈選工具，經合議庭勘驗認定結果並無送請法務部調查局鑑定的必要。

台南地院勘驗認定，胡義全的有效票數為888票，另賴聰禮的有效票數為892票，較台南市選委會公告的有效票數多1張，駁回胡對賴所提當選無效之訴。圖／本報資料照
台南地院勘驗認定，胡義全的有效票數為888票，另賴聰禮的有效票數為892票，較台南市選委會公告的有效票數多1張，駁回胡對賴所提當選無效之訴。圖／本報資料照

台南 選委會

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