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北巿酒駕男遇攔查「有跑有機會」 推擠女警遭強勢壓制

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

廖姓男子日前酒後騎乘機車返家，遇巡警出現攔查，立刻加速逃跑，躲進暗巷棄車躲避，還伸手推擠員警，仍遭優勢警力壓制，被測出酒測值達每公升1.06毫克，員警當場逮捕、依法送辦。

警方調查，台北市中山分局長春路派出所員警，5月14日凌晨3時許巡邏行經民生東路二段、吉林路口時，見40歲廖男騎乘機車左右搖擺、重心不穩，上前要求廖男靠邊停車配合盤查，廖男卻加速逃跑，遁入暗巷。

員警見狀加速追逐，廖男在巷弄內棄車逃跑，躲在停靠路邊的汽車旁，仍被員警發現，再度衝出、伸手推開員警，拔腿逃跑，不久支援警力到場，廖男仍遭優勢警力壓制。

經酒測，廖男酒測值高達每公升1.06毫克，員警當場將其上銬逮捕，詢後依公共危險罪嫌將其送辦，並依道路交通管理處罰條例針對廖男連續違規行為舉發。

據悉，廖男供稱與朋友剛從酒店消費飲酒結束，僥倖騎車返家，未料撞見員警，心想「有跑有機會」，所以逃跑。

警方呼籲，酒駕害人害己，預防酒駕人人有責，民眾飲宴後切勿心存僥倖，酒後駕車，遇警方攔檢應配合受檢，避免發生事故釀成悲劇。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

廖男衝出推擠女警，持續逃跑。記者李隆揆／翻攝
廖男衝出推擠女警，持續逃跑。記者李隆揆／翻攝

酒測 酒駕

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