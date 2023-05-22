替陸企招募人才長達7年？ 資訊公司負責人20萬交保

庫柏資訊公司未經核准，涉嫌替「中國福建星瑞格軟件公司」在台挖角研發人才，台北地檢署今天搜索、約談庫柏負責人林俊仁，另以證人身分傳喚林妻等多人到案，全案依違反兩岸條例等罪嫌漏夜偵處，檢方訊後，晚間諭知林以20萬元交保。

檢調調查，庫柏專注數據資安領域，卻涉嫌私下替中資企業挖角雲端資料庫相關研發人才；據調查，自2016年起庫柏陸續招募不少研發人才，承諾優惠待遇、福利之後，將招募的人力引介到其他公司上班，疑掩護非法。