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替陸企招募人才長達7年？ 資訊公司負責人20萬交保
庫柏資訊公司未經核准，涉嫌替「中國福建星瑞格軟件公司」在台挖角研發人才，台北地檢署今天搜索、約談庫柏負責人林俊仁，另以證人身分傳喚林妻等多人到案，全案依違反兩岸條例等罪嫌漏夜偵處，檢方訊後，晚間諭知林以20萬元交保。
檢調調查，庫柏專注數據資安領域，卻涉嫌私下替中資企業挖角雲端資料庫相關研發人才；據調查，自2016年起庫柏陸續招募不少研發人才，承諾優惠待遇、福利之後，將招募的人力引介到其他公司上班，疑掩護非法。
辦案人員查出，林俊仁與妻子對外招攬工程師從事資料庫開發，調查人員掌握辦案線索，認為至少違反兩岸條例等罪，有查辦必要，日前報請檢察官指揮偵查，今天收網搜索、約談，釐清案情後擴大偵辦。
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