訴訟上測謊幾被宣告死刑 律師王捷拓：不可能只經測謊而定罪

立法院司法及法制委員會今審議刑事訴訟法部分條文修正草案，其中是否明文排除「測謊」證據能力，贊成和反對的司法院、法務部各執己見，且態度堅決。台中觀晰科技法律事務所所長王捷拓表示，實務上最高法院認為測謊在審判中至多僅能作為補強的間接證據，在訴訟的運用上幾乎是「走入死刑」。

透過生理反應來判斷受測者是否說謊，是發掘真相的方法之一，除了除了檢、警、調、憲外，也有民間測謊公司提供測謊服務。

王捷拓曾任檢察官，在台灣高等檢察署任內負責毒品資料庫、詐欺資料庫、數位採證、犯罪地理圖資、測謊、團隊辦案分析等檢察科技化業務，他指測謊牽涉到「人」的問題，包括測謊員的素質與解讀、被測者的生理與心理狀況，這就存在著不確定性，測謊無法達到DNA或毒品鑑定這類可達到百分之百準確的鑑別結果。

雖然測謊界認為這些干擾因子可透過長期訓練、良好的環境來排除缺點，但缺點仍持續遭質疑。除了刑事局、調查局、國安局與憲兵外，地檢署也設有測謊室，不過檢方當初設立的目的並不是要拿來當證據，而是希望研判偵查方向，如是否有共犯？槍埋在哪裡？是否還有危險物品？製毒工廠在哪裡？在地檢署設測謊室可幫助檢察官快速研判，避免送其他單位曠日廢時。

王捷拓認為，雖然測謊人員沒人能打包票準確率百分百，但較有經驗者仍可透過測謊來查探趨近真實的結果。刑事案件的測謊多運用在偵查，尤以性侵案件為最。王說，在偵查中測謊，目的在於「偵辦」與「保護」，所謂的「保護」是用來了解有性侵素行者有無相關風險，而「偵辦」則是拿來當蒐證的判斷。

在法院端，目前幾乎都不採測謊的結果，王形容在訴訟的運用上幾乎是「走入死刑」，無論律師或檢察官聲請測謊，法官都認為沒有必要。