快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

訴訟上測謊幾被宣告死刑 律師王捷拓：不可能只經測謊而定罪

聯合報／ 記者王宏舜／台中即時報導

立法院司法及法制委員會今審議刑事訴訟法部分條文修正草案，其中是否明文排除「測謊」證據能力，贊成和反對的司法院、法務部各執己見，且態度堅決。台中觀晰科技法律事務所所長王捷拓表示，實務上最高法院認為測謊在審判中至多僅能作為補強的間接證據，在訴訟的運用上幾乎是「走入死刑」。

透過生理反應來判斷受測者是否說謊，是發掘真相的方法之一，除了除了檢、警、調、憲外，也有民間測謊公司提供測謊服務。

王捷拓曾任檢察官，在台灣高等檢察署任內負責毒品資料庫、詐欺資料庫、數位採證、犯罪地理圖資、測謊、團隊辦案分析等檢察科技化業務，他指測謊牽涉到「人」的問題，包括測謊員的素質與解讀、被測者的生理與心理狀況，這就存在著不確定性，測謊無法達到DNA或毒品鑑定這類可達到百分之百準確的鑑別結果。

雖然測謊界認為這些干擾因子可透過長期訓練、良好的環境來排除缺點，但缺點仍持續遭質疑。除了刑事局、調查局、國安局與憲兵外，地檢署也設有測謊室，不過檢方當初設立的目的並不是要拿來當證據，而是希望研判偵查方向，如是否有共犯？槍埋在哪裡？是否還有危險物品？製毒工廠在哪裡？在地檢署設測謊室可幫助檢察官快速研判，避免送其他單位曠日廢時。

王捷拓認為，雖然測謊人員沒人能打包票準確率百分百，但較有經驗者仍可透過測謊來查探趨近真實的結果。刑事案件的測謊多運用在偵查，尤以性侵案件為最。王說，在偵查中測謊，目的在於「偵辦」與「保護」，所謂的「保護」是用來了解有性侵素行者有無相關風險，而「偵辦」則是拿來當蒐證的判斷。

在法院端，目前幾乎都不採測謊的結果，王形容在訴訟的運用上幾乎是「走入死刑」，無論律師或檢察官聲請測謊，法官都認為沒有必要。

王捷拓表示，要當定罪依據，不能僅靠測謊，但若要當作彈劾證據，法院並沒明確說不准，只是實務上被告即便願意測謊，法官還是不太願意做。王捷拓指出，現在測謊的目的，比較像是讓法官參酌、影響法官心證，但他也反問若是「對自己有利的證據」需要去排除嗎？為什麼不讓當事人去測測看？

台中觀晰科技法律事務所內設有測謊室，所長王捷拓表示實務上測謊運用最廣的是「忠誠度」測試。記者王宏舜／攝影
台中觀晰科技法律事務所內設有測謊室，所長王捷拓表示實務上測謊運用最廣的是「忠誠度」測試。記者王宏舜／攝影

測謊 檢察官 司法院

延伸閱讀

棒打12下台版浩克 員警涉傷害罪今被函送地檢署偵辦

提修法明定測謊不得為證據 司法院法務部意見不同

影／康建科技4死1重傷槍擊命案 殺手李鴻淵判3死刑、1無期徒刑

影／康建生技李鴻淵殘忍行刑式槍擊釀四死 法院今判處死刑

相關新聞

偷磅盜鎳生鐵獲利千萬 17人落網

彭姓、何姓男子涉嫌與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，以竄改地磅站數據手法竊取鎳生鐵金屬，再轉運廢鐵廠銷贓出口，某知名上市...

NCC處分神旺不得持股中視過半 又敗訴！

國家通訊傳播委員會（NCC）2017年准予中視換照，要求神旺公司持股不過半，最高行政法院援引大法官對言論自由保障的解釋，...

替陸企招募人才長達7年？ 資訊公司負責人20萬交保

庫柏資訊公司未經核准，涉嫌替「中國福建星瑞格軟件公司」在台挖角研發人才，台北地檢署今天搜索、約談庫柏負責人林俊仁，另以證...

訴訟上測謊幾被宣告死刑 律師王捷拓：不可能只經測謊而定罪

立法院司法及法制委員會今審議刑事訴訟法部分條文修正草案，其中是否明文排除「測謊」證據能力，贊成和反對的司法院、法務部各執...

宜蘭三星鄉長涉貪羈押…抗告踢鐵板 課長、廠商交保也遭撤

宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌於2019年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方依貪汙治罪條例偵訊後，向宜蘭地方法院聲...

3科技公司竟是陸網路博奕線上客服 隱身北市信義、大安區

中國大陸的雲博集團經營網路博弈，徐姓女子、黃姓女子和李姓男子3人曾在澳門賭場工作認識，從2020年5月起，在台北信義區和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦