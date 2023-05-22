快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

宜蘭三星鄉長涉貪羈押…抗告踢鐵板 課長、廠商交保也遭撤

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌於2019年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方依貪汙治罪條例偵訊後，向宜蘭地方法院聲押獲准。李抗告，台灣高等法院今駁回。原本宜院裁定三星鄉公所農業課長蕭振岳、廠商張聖謙分別以15萬、20萬交保，高院則認為檢方抗告有理，撤銷原裁定、發回宜院。

檢方指出，李志鏞2019年透過預算65萬元的「三星鄉花海周邊意象及布置工作」及預算150萬元的「三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」，內定特定廠商，收受張聖謙40萬元賄賂，涉犯公務員違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌。

此外，鄉公所延伸預算65萬元的花海活動，辦理耶誕樹裝飾工程預算約50萬元，李志鏞將其分包成10萬元以下的數個案子，規避公開招標，也涉對主管或監督事務直接圖利罪嫌。除李志鏞，農業課長蕭振岳涉圖利、張聖謙涉犯交付賄賂等罪嫌。

高院指出，原裁定認張聖謙、蕭振岳犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，但無羈押必要，分別裁定20萬元、15萬元具保，卻未具體說明何以命以這些金額具保，即可確保不會勾串共犯或證人，理由不備。

李志鏞抗告部分，高院認為李所犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之罪，有逃亡之虞，若不羈押不足以確保後續偵、審程序順利進行，原裁定並無違誤或不當，因此駁回。

三星鄉長李志鏞涉公務員違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密等罪遭羈押，台灣高等法院今駁回他抗告。圖／聯合報系資料照
三星鄉長李志鏞涉公務員違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密等罪遭羈押，台灣高等法院今駁回他抗告。圖／聯合報系資料照

公務員 宜蘭

延伸閱讀

羅志明、夏復翔涉共諜案抗告求保 高院駁回並不得抗告

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪 法院裁定收押

三星鄉長李志鏞涉貪 遭地院裁定收押禁見

宜蘭縣三星鄉長李志鏞涉貪 檢方聲押

相關新聞

偷磅盜鎳生鐵獲利千萬 17人落網

彭姓、何姓男子涉嫌與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，以竄改地磅站數據手法竊取鎳生鐵金屬，再轉運廢鐵廠銷贓出口，某知名上市...

NCC處分神旺不得持股中視過半 又敗訴！

國家通訊傳播委員會（NCC）2017年准予中視換照，要求神旺公司持股不過半，最高行政法院援引大法官對言論自由保障的解釋，...

替陸企招募人才長達7年？ 資訊公司負責人20萬交保

庫柏資訊公司未經核准，涉嫌替「中國福建星瑞格軟件公司」在台挖角研發人才，台北地檢署今天搜索、約談庫柏負責人林俊仁，另以證...

訴訟上測謊幾被宣告死刑 律師王捷拓：不可能只經測謊而定罪

立法院司法及法制委員會今審議刑事訴訟法部分條文修正草案，其中是否明文排除「測謊」證據能力，贊成和反對的司法院、法務部各執...

宜蘭三星鄉長涉貪羈押…抗告踢鐵板 課長、廠商交保也遭撤

宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌於2019年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方依貪汙治罪條例偵訊後，向宜蘭地方法院聲...

3科技公司竟是陸網路博奕線上客服 隱身北市信義、大安區

中國大陸的雲博集團經營網路博弈，徐姓女子、黃姓女子和李姓男子3人曾在澳門賭場工作認識，從2020年5月起，在台北信義區和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦