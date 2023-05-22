宜蘭三星鄉長涉貪羈押…抗告踢鐵板 課長、廠商交保也遭撤

宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌於2019年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方依貪汙治罪條例偵訊後，向宜蘭地方法院聲押獲准。李抗告，台灣高等法院今駁回。原本宜院裁定三星鄉公所農業課長蕭振岳、廠商張聖謙分別以15萬、20萬交保，高院則認為檢方抗告有理，撤銷原裁定、發回宜院。

檢方指出，李志鏞2019年透過預算65萬元的「三星鄉花海周邊意象及布置工作」及預算150萬元的「三星鄉年節街景布置暨安農溪落羽松秘境夜間光廊工程」，內定特定廠商，收受張聖謙40萬元賄賂，涉犯公務員違背職務收受賄賂、公務員洩漏國防以外秘密等罪嫌。

此外，鄉公所延伸預算65萬元的花海活動，辦理耶誕樹裝飾工程預算約50萬元，李志鏞將其分包成10萬元以下的數個案子，規避公開招標，也涉對主管或監督事務直接圖利罪嫌。除李志鏞，農業課長蕭振岳涉圖利、張聖謙涉犯交付賄賂等罪嫌。

高院指出，原裁定認張聖謙、蕭振岳犯罪嫌疑重大，有事實足認有勾串共犯或證人之虞，但無羈押必要，分別裁定20萬元、15萬元具保，卻未具體說明何以命以這些金額具保，即可確保不會勾串共犯或證人，理由不備。