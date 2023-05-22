3科技公司竟是陸網路博奕線上客服 隱身北市信義、大安區

中國大陸的雲博集團經營網路博弈，徐姓女子、黃姓女子和李姓男子3人曾在澳門賭場工作認識，從2020年5月起，在台北信義區和大安區分別成立3間科技公司，招聘員工擔任跨境線上博弈網站的文字客服。台北地方檢察署依刑法268條圖利供給賭場或聚眾賭博罪起訴徐女、黃女、李等6人。

經北檢偵查，雲博集團為中國大陸公司，總部設於菲律賓。徐女、黃女和李於2020年5月在台灣的設立客服業務，分別在台北市信義區和大安區等地成立3個分公司，對外宣稱是科技公司，事實上卻是跨境博弈網站的文字客服。直到2022年6月北檢搜索才終止營運。

早期雲博集團每個月固定從海外匯款美金10萬元，提供徐女、黃女和李等人作為公司營運金費；後來，雲博集團改變匯款方式，透過有在經營地下匯兌的蔡姓男子個人名義給付營運資金，經查，轉入金額累計達1340萬餘元。目前北檢查獲633萬餘元及存款390萬餘元的營運資金，金額已逾1億元。