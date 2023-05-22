快訊

支持一個中國也辱華？諧星Uncle Roger遭中國大陸全面封殺

鋒面遠離降雨緩和 吳聖宇：明起轉夏季型午後雷陣雨天氣

聯合報民調／侯友宜下滑5個百分點 藍綠白三強鼎立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3科技公司竟是陸網路博奕線上客服 隱身北市信義、大安區

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

中國大陸的雲博集團經營網路博弈，徐姓女子、黃姓女子和李姓男子3人曾在澳門賭場工作認識，從2020年5月起，在台北信義區和大安區分別成立3間科技公司，招聘員工擔任跨境線上博弈網站的文字客服。台北地方檢察署依刑法268條圖利供給賭場或聚眾賭博罪起訴徐女、黃女、李等6人。

經北檢偵查，雲博集團為中國大陸公司，總部設於菲律賓。徐女、黃女和李於2020年5月在台灣的設立客服業務，分別在台北市信義區和大安區等地成立3個分公司，對外宣稱是科技公司，事實上卻是跨境博弈網站的文字客服。直到2022年6月北檢搜索才終止營運。

早期雲博集團每個月固定從海外匯款美金10萬元，提供徐女、黃女和李等人作為公司營運金費；後來，雲博集團改變匯款方式，透過有在經營地下匯兌的蔡姓男子個人名義給付營運資金，經查，轉入金額累計達1340萬餘元。目前北檢查獲633萬餘元及存款390萬餘元的營運資金，金額已逾1億元。

這3間科技公司皆負責線上博弈網站的文字客服業務，處理儲金、遊戲規則及相關使用者問題，並沒有實際經手財務業務。

徐女、黃女和李於2020年在台北成立3間科技公司，實際上卻是博弈網站的文字客服，北檢依涉嫌違反賭博罪起訴徐女、黃女和李等6人。示意圖。圖／聯合報系資料照片
徐女、黃女和李於2020年在台北成立3間科技公司，實際上卻是博弈網站的文字客服，北檢依涉嫌違反賭博罪起訴徐女、黃女和李等6人。示意圖。圖／聯合報系資料照片

客服 賭場

延伸閱讀

北市議員憂敬老金排擠社福預算 蔣萬安：反對發可以講

北市將承辦全中運 執委會揭牌蔣萬安：將比賽辦到最好

北市民權大橋改建工程繩索垂掛 害騎士摔斷3肋骨

梅雨強襲 信義房屋傳授房屋健檢三點不漏

相關新聞

偷磅盜鎳生鐵獲利千萬 17人落網

彭姓、何姓男子涉嫌與高雄港地磅站員工、貨運司機勾結，以竄改地磅站數據手法竊取鎳生鐵金屬，再轉運廢鐵廠銷贓出口，某知名上市...

NCC處分神旺不得持股中視過半 又敗訴！

國家通訊傳播委員會（NCC）2017年准予中視換照，要求神旺公司持股不過半，最高行政法院援引大法官對言論自由保障的解釋，...

替陸企招募人才長達7年？ 資訊公司負責人20萬交保

庫柏資訊公司未經核准，涉嫌替「中國福建星瑞格軟件公司」在台挖角研發人才，台北地檢署今天搜索、約談庫柏負責人林俊仁，另以證...

訴訟上測謊幾被宣告死刑 律師王捷拓：不可能只經測謊而定罪

立法院司法及法制委員會今審議刑事訴訟法部分條文修正草案，其中是否明文排除「測謊」證據能力，贊成和反對的司法院、法務部各執...

宜蘭三星鄉長涉貪羈押…抗告踢鐵板 課長、廠商交保也遭撤

宜蘭三星鄉長李志鏞等人涉嫌於2019年間辦活動圖利特定廠商、收受賄賂40萬元，檢方依貪汙治罪條例偵訊後，向宜蘭地方法院聲...

3科技公司竟是陸網路博奕線上客服 隱身北市信義、大安區

中國大陸的雲博集團經營網路博弈，徐姓女子、黃姓女子和李姓男子3人曾在澳門賭場工作認識，從2020年5月起，在台北信義區和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦