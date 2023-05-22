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未經核准高薪挖角台人才 檢調搜索約談陸企在台負責人
專營資料庫開發的「中國福建星瑞格軟件」公司被檢舉未經經濟部核准即來台非法投資子公司，並在台挖角專業人才，涉違反兩岸條例罪；台北地檢署今天指揮調查局搜索，約談在台窗口林姓負責人夫妻2人，晚間移送地檢署進一步複訊。
專案檢察官今天指揮調查局台北市調查處發動5路搜索、蒐證，約談林姓負責人、林的妻子2人到案，2名當事人經複訊後，視證據發展可能由檢方作出強制處分。
檢調查知，「中國福建星瑞格軟件」公司高薪招募電腦工程師，就雲端資料庫進行研究發展，林姓負責人自2016年開始涉嫌接受委託，與妻子在台共同成立子公司以擴大業績，同時招纜台籍人才從業。
辦案人員查出，林姓負責人與妻子對外招攬工程師從事資料庫開發，調查人員掌握辦案線索，認為至少違反兩岸條例等罪，有查辦必要，日前報請檢察官指揮偵查，今天收網搜索。
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