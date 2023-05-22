IG貼奢侈生活鼓吹投資 四人詐團靠捏造虛擬貨幣吸金千萬

曾姓、吳姓、鍾姓三名男子與許姓女子，去年起在臉書、Instagram等社群軟體上以不存在的虛擬貨幣「CM100」誘騙民眾投資，新北地檢署指揮警方本月17日搜索，4人經複訊後聲請收押禁見獲准，其餘5名共犯各以2萬元交保。

「讓一年才有的收益變成一個月的利潤」。該詐團在Instagram上高調炫富，貼出大把現金、出國玩樂的圖文，呼籲「年輕就要投資」，許多人受吸引投入「Defi複利儲蓄計畫」，投資虛擬貨幣「CM100」，未料血本無歸。

檢警調查發現，代幣「CM100」完全無法換現、不具價值，曾等人利用民眾對於虛擬貨幣的知識缺乏，以｢CM100」白皮書等向民眾行騙，在社群軟體上營造年輕多金形象，吸引民眾購買投資，初步清查受害者7人，詐騙金額1千萬餘元。

新北地檢署指揮花蓮縣警察局鳳林分局、花蓮縣刑大、新北市府板橋分局，上月17日兵分多路搜索，查扣新台幣40萬、美金2萬、人民幣1萬餘元，另有約新台幣22萬元的虛擬貨幣，查扣保時捷2輛、名牌包等奢侈品，拘提曾姓等4名主嫌、5名共犯到案。檢方認為4人涉犯加重詐欺、銀行法等罪嫌重大，向法院聲請收押禁見獲准，另5名共犯各以2萬元交保。