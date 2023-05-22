影／男健身中心「前空翻」摔四肢癱瘓 教練只有滑雪證判刑

台中市林姓男子與女友前年到南屯區一家健身中心遊樂，林當時向在海綿池旁的石姓教練告知，想要做「前空翻」，石僅有滑雪教練證照，也未提供適當防護設備，導致林翻滾時撞到棉池底部，摔成四肢癱瘓，一審認定楊姓業者、石姓教練有責，依過失傷害罪判刑7月。

判決指出，40多歲楊姓男子是南屯區一家健身育樂中心負責人，30多歲石姓男子則是該中心的兼職教練，前年3月12日下午3時許，林姓男子與黃姓女友前往該健身中心，林在中心內設置的海綿池旁向石表示，欲進行前空翻動作。

石男僅有滑雪教練執照，沒有相關彈翻床的執照，而且林在海綿池前空翻時，石也沒有先提供林足夠的動作教學、安全指導，也沒有要求他穿戴任何防護設備及護具，也沒有找其他具有專業知識背景的同事共同協助動作，只有口頭指示林站上海綿池旁的軟墊，以站立緩慢往前傾倒方式練習前空翻。

林男依石男指示，逐漸加快速度，往前傾倒前空翻4次，但在進行第5次前空翻動作時，石僅指示林男站在軟墊上，以往下蹲後用力往前、往上跳起，往前轉身步驟前空翻，林男因未能順利往前彎身，導致頭部往下墜入該防護、緩衝不足海綿池，碰撞海綿池底部，造成四肢癱瘓。

林男指控石姓教練與楊姓業者有責任，提出民事與刑事的告訴。

台中地院審理後認定，楊姓業者是健身中心實際經營人，本來就應該對海綿池使用流程、相關使用條件、安全指示加以要求，提供必要安全設備、護具，也對場內教練工作分配、消費者指導等工作內容，也負有指揮、監督之責任與義務。