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棒打12下台版浩克 員警涉傷害罪今被函送地檢署偵辦

聯合報／ 記者陳右豪／桃園即時報導
桃園朱姓健身教練情緒失控大鬧超商，員警以警棍鞭打12下讓朱男無行為能力後上銬，遭外界質疑執法過當，中壢分局今天依傷害罪嫌將員警函送地檢署偵辦。圖／讀者提供
桃園朱姓健身教練情緒失控大鬧超商，員警以警棍鞭打12下讓朱男無行為能力後上銬，遭外界質疑執法過當，中壢分局今天依傷害罪嫌將員警函送地檢署偵辦。圖／讀者提供

桃園浩克朱姓健身教練情緒失控大鬧超商，並毆打前來制止的員警，朱男襲警完後衝出超商門口坐下，並大聲舉手揮舞，王姓員警上前對朱男噴灑辣椒水，想要制止失控行為，卻遭朱男言語挑釁，員警最後以警棍鞭打12下讓朱男無行為能力後上銬，遭外界質疑執法過當，桃園市中壢分局今天依傷害罪嫌將員警函送地檢署偵辦。

此案發生後，有許多民眾拍攝的片段影片在網路上流傳，影片主要內容為朱男坐在超商外階梯上，被員警持續以警棍毆打，朱男則抱頭痛著大喊，被外界質疑執法過當。

警方指出，上午已將涉案的王姓員警被依刑法傷害罪嫌函送偵辦，相關涉案勸宗已寄往桃園地檢署。地檢署表示，後續將由分案偵辦的檢察官依案情狀況，決定是否進行傳喚到案說明。

中壢分局表示，針對此次案件，已將王姓員警記過2次，派出所長記過1次，分局長記申誡2次，並追究相關責任。

桃園 超商 傷害罪

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