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改裝車噪音擾民 竹南警分局聯合稽查28輛汽機車

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

苗栗縣警局竹南分局近日接獲民眾陳情，常有機動車輛深夜產生噪音擾民情事，上周五夜間，竹南分局協同苗栗縣政府環境保護局及交通部公路總局新竹區監理所苗栗監理站，共同在竹南鎮環市路段實施聯合稽查，取締酒後駕車、無照駕駛及改裝噪音車輛等違規行為。

警方表示，此次聯合稽查針對無照駕駛，以及車體擅自增、減、變更原有規格等進行汽機車攔檢，共取締5件違規，後續由監理單位入案管制改正情形。另針對改裝噪音車部分，現場共計稽查28部疑似改裝噪音車輛，其中針對3輛汽、機車進行原地噪音檢測，2輛合格、1輛不合格，後續由環保局製成書面紀錄，並辦理裁罰及複檢事宜。

未來將持續針對民眾反映改裝噪音車時段、路段，加強各項勤務作為，並配合主管機關實施聯合稽查，以改善車輛噪音擾民情事及維持交通秩序與安全。

竹南分局也呼籲，駕駛人車輛應使用審驗合格之原廠配備，擅自改裝除了影響原有設計安全性能外，衍生之非法改裝、環境噪音問題均將依法受罰及改正，實為得不償失。

竹南警分局上周五晚間執行聯合稽查取締改裝車噪音擾民情事，未來將持續針對民眾反映改裝噪音車時段、路段，加強各項勤務作為。圖／警方提供
竹南警分局上周五晚間執行聯合稽查取締改裝車噪音擾民情事，未來將持續針對民眾反映改裝噪音車時段、路段，加強各項勤務作為。圖／警方提供
竹南警分局上周五晚間執行聯合稽查28輛汽機車疑似改裝噪音擾民，後續由環保局製成書面紀錄，並辦理裁罰及複檢事宜。圖／警方提供
竹南警分局上周五晚間執行聯合稽查28輛汽機車疑似改裝噪音擾民，後續由環保局製成書面紀錄，並辦理裁罰及複檢事宜。圖／警方提供

噪音 苗栗縣 新竹

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