卡拉OK店色狼趁女勸架摸屁股 代價換算罰金5萬5千元

徐姓男子去年中秋節，在台北市一家卡拉OK店喝高粱酒吃烤肉，涉嫌趁女子小如（化名）在櫃台勸架時，從背後伸出鹹豬手，摸屁股性騷擾，遭士林地方法院判處拘役55日，可易科罰金，5萬5千元。

判決指出，去年9月10日中秋節，被害女子小如和朋友一起去認識的卡拉OK店老闆店內唱歌、喝酒、吃烤肉，隔天1時許，小如看到老闆和老闆胞妹發生爭執，離開原本的位置，走到櫃台附近拉住老闆勸架。

不料，被目測約60多歲的陌生男子摸左邊屁股，小如證稱，過程大約1、2秒，覺得非常不舒服，也感到害怕，回到座位快要哭出來，向朋友說遭摸屁，朋友幫忙報案叫警察到場。

徐男辯稱，當晚有罵小如的朋友，才會被誣指性騷擾，他才沒有摸屁股，當晚有喝了1瓶58度的高粱酒，喝醉對案情沒印象，酒醒就在警局做筆錄。後續徐男在檢方訊問時堅稱，確定沒有摸。