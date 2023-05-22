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卡拉OK店色狼趁女勸架摸屁股 代價換算罰金5萬5千元
徐姓男子去年中秋節，在台北市一家卡拉OK店喝高粱酒吃烤肉，涉嫌趁女子小如（化名）在櫃台勸架時，從背後伸出鹹豬手，摸屁股性騷擾，遭士林地方法院判處拘役55日，可易科罰金，5萬5千元。
判決指出，去年9月10日中秋節，被害女子小如和朋友一起去認識的卡拉OK店老闆店內唱歌、喝酒、吃烤肉，隔天1時許，小如看到老闆和老闆胞妹發生爭執，離開原本的位置，走到櫃台附近拉住老闆勸架。
不料，被目測約60多歲的陌生男子摸左邊屁股，小如證稱，過程大約1、2秒，覺得非常不舒服，也感到害怕，回到座位快要哭出來，向朋友說遭摸屁，朋友幫忙報案叫警察到場。
徐男辯稱，當晚有罵小如的朋友，才會被誣指性騷擾，他才沒有摸屁股，當晚有喝了1瓶58度的高粱酒，喝醉對案情沒印象，酒醒就在警局做筆錄。後續徐男在檢方訊問時堅稱，確定沒有摸。
合議庭認為，徐男在審理時，又提出先前從未提出的狹怨報復之說，辯詞前後不一，所言不足採信。合議庭審酌，徐男徒手摸臀性騷擾，任意侵犯小如身體自主權，犯後否認犯行，始終拒絕道歉等情，依犯性騷擾罪，判處拘役55日，可易科罰金5萬5千元。可上訴。
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