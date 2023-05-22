影射對手「開遊覽車載人投票」 遭判2月刑褫奪公權1年
2022年林姓男子與葉姓男子2人均參選台北市某里長，競選期間，林未經查證，傳遞影射葉曾包遊覽車載選民投票的文宣到里民信箱，指控葉疑賄選。台北地方檢察署依違反選舉罷免法起訴林，台北地方法院審理，處林有期徒刑2個月，緩刑2年，褫奪公權1年。可上訴。
判決書指出，林、葉同為2022年台北市某里長候選人，競選期間，林傳遞「你敢發誓上次選舉沒有包遊覽車，載人到○○里投票嗎？這次再包遊覽車或賄選的話，願接受法律制裁？」的文宣到里民信箱，影射葉曾涉嫌賄選。
不過，葉仍以33票險勝林，當選里長。事後林坦承犯行。台北地院認為，林未經查證散布謠言，影響葉名譽也誤導選民，犯刑法散布文字誹謗罪、公務人員選舉罷免法之散布謠言或傳播不實罪。台北地院處林2個月有期徒刑，得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間內交付保護管束，提供40小義務勞務，參加2場法治教育，褫奪公權1年。可上訴。
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