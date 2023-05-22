妻出軌他在女兒面前殺妻 坐牢還要再賠138萬

高雄潘姓男子懷疑妻子出軌，去年1月22日清晨趁姜姓妻子熟睡時，不顧女兒躺在姜女旁邊，持水果刀猛刺姜女3刀，所幸女兒起身護母，才讓姜女倖免於難，姜女送醫雖撿回一命，但傷勢嚴重影響生活，潘男被依殺人未遂罪判刑6年8月確定，法官要潘男還要再賠償138萬6539元給姜女。

判決指出，潘男和姜女感情不睦，兩人爭吵後分居，去年1月22日清晨4時許，潘男酒後起意要和姜女談判，一進到姜女住處，看姜女正在熟睡，便跑到廚房拿了一把水果刀，朝熟睡的姜女猛刺。

當時兩人的女兒睡在姜女旁邊，看到父親失控，女兒顧不得自身安危上前抱住母親，潘男見機仍企圖拉開女兒，朝姜女行兇，最後因女兒不斷反抗，才逃離現場。

警消獲報後到場，姜女身中多刀，送醫發現右肩頸有撕裂傷、背部多處撕裂傷、右上肺葉、右下肺葉穿刺傷併創傷性氣血胸，經急救後撿回一命。

高雄地院審理時，法官根據兩人女兒證詞，發現潘男施暴時，口中還不斷喊著「妳討客兄，要讓妳死」，一審依殺人未遂判他7年6月徒刑。

潘男不服上訴，高雄高分院審理後，合議庭審酌潘男向姜女、女兒道歉，案發時有有重鬱症傾向，從輕改判6年8月，經最高法院審理後確定。

雖然姜女鬼門關前走一遭，但潘男仍造成她神經系統受損，案發1年來上身右半部不斷痠痛、麻痺反應，無法施力提取重物，日常生活受到很大影響，且一想到事發經過就無法入睡，連同精神慰撫金、醫藥費等，合計向潘男求償308萬6539元。

民事部分，高雄地院審理時，潘男主張是姜女出軌在先，兩人結婚16年來，姜女都沒工作，他要支付房屋頭期款還有兩名兒女教養費，存款已經所剩無幾，還因為妻子出軌患上重鬱症，這段悲劇他跟妻子兩人都要負一半責任。

雄院法官依據潘男提供的對話紀錄，發現姜女確實曾與蔡男互動熱絡，還曾向蔡男稱「好愛你」、「太晚相遇」、「我今天超想做愛」、「只想跟你做」、「有沒有很愛我」，雖姜女對潘男不忠，但出軌僅牽涉有無侵害配偶權認定，與潘男動手殺人無關。