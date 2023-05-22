網上求職入詐騙集團 男詐騙13人判3年刑

葉姓男子在臉書求職，加入李姓車手等數人組成的詐騙集團，去年9月13日以網購訂單錯誤須轉帳處理為由，誆騙13人，詐騙金額共達107萬餘元。台北地方檢察署依詐欺罪起訴葉；台北地方法院依葉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪，處3年有期徒刑，可上訴。

判決書指出，葉透過臉書應徵到詐騙集團工作，負責把風、監控車手領錢及轉交詐騙款項等工作。去年9月13日，葉與李及其他身份不明的集團成員以網購訂單錯誤、系統遭駭客入侵需要轉帳處理等理由，分別指示13名民眾匯款到指定帳戶。隨後葉與李在公園會合，監控李領出受騙款項，最終葉再轉交給身份不詳的集團成員收水，製造金流斷點，詐騙金額達107萬餘元。