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網上求職入詐騙集團 男詐騙13人判3年刑

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

葉姓男子在臉書求職，加入李姓車手等數人組成的詐騙集團，去年9月13日以網購訂單錯誤須轉帳處理為由，誆騙13人，詐騙金額共達107萬餘元。台北地方檢察署依詐欺罪起訴葉；台北地方法院依葉犯刑法3人以上共同詐欺取財罪與洗錢罪，處3年有期徒刑，可上訴。

判決書指出，葉透過臉書應徵到詐騙集團工作，負責把風、監控車手領錢及轉交詐騙款項等工作。去年9月13日，葉與李及其他身份不明的集團成員以網購訂單錯誤、系統遭駭客入侵需要轉帳處理等理由，分別指示13名民眾匯款到指定帳戶。隨後葉與李在公園會合，監控李領出受騙款項，最終葉再轉交給身份不詳的集團成員收水，製造金流斷點，詐騙金額達107萬餘元。

葉坦承犯行，台北地院認為葉漠視他人財產，損害社會治安，依犯刑法3人以上共同詐欺取財罪及洗錢罪，判葉有期徒刑3年。檢方另案通緝車手李。該詐騙集團以提領詐騙款項1至2％作為葉的月薪，台北地院認為，由於葉尚未領取工資即遭查獲，無法證明葉參與詐騙而獲得報酬，宣告不沒收葉的工資。

葉姓男子加入詐騙集團，以網路訂單錯誤為由，詐騙13人，金額達107萬餘元，台北地院處葉3年有期徒刑。示意圖。圖／聯合報系資料照片
葉姓男子加入詐騙集團，以網路訂單錯誤為由，詐騙13人，金額達107萬餘元，台北地院處葉3年有期徒刑。示意圖。圖／聯合報系資料照片

詐騙集團 車手 詐欺

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