提修法明定測謊不得為證據 司法院法務部意見不同

司法院送審刑事訴訟法部分條文修正草案，其中明定「測謊」不得作為認定犯罪事實存否的證據；法務部則認為，應由法院於實務個案中認定逐步形成見解，不宜明定。

立法院司法及法制委員會今天併案審查「刑事訴訟法部分條文修正草案」，其中司法院送審版本第160條之1明定「測謊之結果不得作為認定犯罪事實存否之證據及其例外」；第198條之1則引進私選鑑定制度。

司法院書面報告指出，測謊是透過儀器判斷「受測者的記憶」與「其陳述」是否相符的程序，受測者說謊時不必然均會產生生理、心理及情緒緊張波動的說謊反應，如果受測者主觀認知與事實不符，或「記錯了」，甚至「忘記了」，均無法藉由實施測謊確認受測者的陳述是否與其記憶相符。

司法院表示，美國及德國司法實務均已排除測謊結果的證據容許性及調查必要性，而不得作為認定犯罪事實的證據，測謊的結果自無證據適格，而不得作為認定犯罪事實存否的證據，而增訂本條規定。

法務部報告則指出，不宜在刑訴法訂定測謊鑑定結果無證據能力的規定，應由法院於實務個案中認定逐步發展形成見解；若法院認定結果仍有歧異，最終可由最高法院大法庭統一法律見解；而測謊報告的可信性，可透過訂定更嚴謹且縝密標準作業程序予以確保。

司法院指出，測謊在司法實務的運用甚為普遍，但有高度爭議性，實務運作上也發生因測謊結果而導致如江國慶案等冤案的案例，所以在立法政策上，實已不得不考慮以立法方式，特別明定排除測謊結果不得作為認定犯罪事實存否的證據。