快訊

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

吳子嘉指「靠疫苗A一億美元」 陳時中按鈴提告求償1000萬

提修法明定測謊不得為證據 司法院法務部意見不同

中央社／ 台北22日電

司法院送審刑事訴訟法部分條文修正草案，其中明定「測謊」不得作為認定犯罪事實存否的證據；法務部則認為，應由法院於實務個案中認定逐步形成見解，不宜明定。

立法院司法及法制委員會今天併案審查「刑事訴訟法部分條文修正草案」，其中司法院送審版本第160條之1明定「測謊之結果不得作為認定犯罪事實存否之證據及其例外」；第198條之1則引進私選鑑定制度。

司法院書面報告指出，測謊是透過儀器判斷「受測者的記憶」與「其陳述」是否相符的程序，受測者說謊時不必然均會產生生理、心理及情緒緊張波動的說謊反應，如果受測者主觀認知與事實不符，或「記錯了」，甚至「忘記了」，均無法藉由實施測謊確認受測者的陳述是否與其記憶相符。

司法院表示，美國及德國司法實務均已排除測謊結果的證據容許性及調查必要性，而不得作為認定犯罪事實的證據，測謊的結果自無證據適格，而不得作為認定犯罪事實存否的證據，而增訂本條規定。

法務部報告則指出，不宜在刑訴法訂定測謊鑑定結果無證據能力的規定，應由法院於實務個案中認定逐步發展形成見解；若法院認定結果仍有歧異，最終可由最高法院大法庭統一法律見解；而測謊報告的可信性，可透過訂定更嚴謹且縝密標準作業程序予以確保。

司法院指出，測謊在司法實務的運用甚為普遍，但有高度爭議性，實務運作上也發生因測謊結果而導致如江國慶案等冤案的案例，所以在立法政策上，實已不得不考慮以立法方式，特別明定排除測謊結果不得作為認定犯罪事實存否的證據。

司法院 測謊 刑事訴訟

延伸閱讀

總統到立院國情報告違憲？ 司法院：合法聲請可成憲法法庭審查標的

詐欺海量 司法過勞如何伸張正義？ 調、檢、審都喊「缺人」

法務部人事異動！曾偵辦多件重大貪瀆案 林漢強出任國安局政風處長

「首都減壓」從司法做起：打造獨立審判的法院所在地

相關新聞

影／台中男跳海綿池摔成癱瘓 教練只有「滑雪證」判刑

台中市林姓男子與女友前年到南屯區一家健身中心遊樂，林當時向在海綿池旁的石姓教練告知，想要做「前空翻」，石僅有滑雪教練證照...

卡拉OK店色狼趁女勸架摸屁股 代價換算罰金5萬5千元

徐姓男子去年中秋節，在台北市一家卡拉OK店喝高粱酒吃烤肉，涉嫌趁女子小如（化名）在櫃台勸架時，從背後伸出鹹豬手，摸屁股性...

妻出軌他在女兒面前殺妻 坐牢還要再賠138萬

高雄潘姓男子懷疑妻子出軌，去年1月22日清晨趁姜姓妻子熟睡時，不顧女兒躺在姜女旁邊，持水果刀猛刺姜女3刀，所幸女兒起身護...

健保署員工私查個資！4年查23筆肉搜冤家老小 判刑結果出爐

在中央健保署任職的羅姓女子，與吳姓女子有財務糾紛，羅女卻利用工作機會私下查詢吳女、吳女的林姓女兒、李姓女婿的個人資料，再...

設充電樁未經大樓管委會同意 電動車主私設皆敗訴

當電動車成為趨勢，充電樁設置需求愈多，電動車主與大樓管委會的衝突也加劇。高雄市議員郭建盟今天在工務部門質詢中表示，統計全...

網上求職入詐騙集團 男詐騙13人判3年刑

葉姓男子在臉書求職，加入李姓車手等數人組成的詐騙集團，去年9月13日以網購訂單錯誤須轉帳處理為由，誆騙13人，詐騙金額共...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦