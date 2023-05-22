「美體小舖」台灣創辦人就診昏迷不治 醫美診所判賠371萬元

美體小舖台灣區創辦人黃慧娟。圖／翻攝The Body Shop臉書 「美體小舖」台灣區創辦人黃慧娟到醫美診所就診後昏迷，送不治，黃女兒子提告向診所求償；台北地院認為，診所由護理師違法對黃女實施侵入性醫療致黃女死亡，判診所傅姓負責人、林姓護理師應連帶賠償371萬元。可上訴。

黃慧娟三十年前引進英國保養品牌「THE BODY SHOP」來台，生前在業界有「台灣美容界教母」美稱。

2021年7月23日，黃慧娟赴診所接受美容療程，在診所內昏倒，送醫搶救一度恢復生命跡象，仍於2021年9月30日過世；黃女的兒子質疑母親的死與誤診有關，對診所傅姓負責人、林姓護理師提刑、民事訴訟。

刑事部分，台北地檢署一度認定黃慧娟死於心臟病，屬於自然死亡，先將傅、林處分不起訴，黃女的兒子不服處分，聲請再議獲准，案子發回重查。

檢方第2次偵查認定，診所於事後在有關黃慧娟的治療紀錄表上造假，錯寫「臉部保濕」、「臉部保養」等不實療程，而傅、林沒有醫師執照卻執行侵入性療程，依違反醫師法起訴傅、林2人。

民事求償部分，黃慧娟的兒子向診所提告求償500萬元，法院開庭時，傅委任的辯護人說，林姓護理師有詢問黃女是否要進行護膚保養，事先曾徵得黃女同意，但黃女在洗手間更衣過久，後來被發現昏倒在地，診所沒有責任；林的辯護人說，黃女因心臟病致死，死亡無關療程。

法官審理認為，傅姓診所負責人於刑案中自承曾替黃女施打玻尿酸、胎盤素、肉毒桿菌及埋線，對黃女有侵入性醫療行為，且黃女醫療紀錄曾被丟棄、重製，認定傅、林違法替黃女治療，與黃女死亡有因果關係，判傅、林應連帶賠償醫藥費、看護費、精神慰撫金等共371萬5190元。