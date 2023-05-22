詐欺海量 司法過勞如何伸張正義？ 調、檢、審都喊「缺人」

詐欺案層出不窮，行政院還成立「打詐國家隊」，但面對海量詐欺案，各級法院、檢察署、矯正署、調查局和警察人力如何接招也是問題，立法院司法及法制委員會今就「過勞的天平！正義如何伸張？」請各單位報告，但包括司法院、法務部、調查局都喊「人力不足」，希望能擴增辦案能力。

不過立委吳怡汀質疑「打詐1.5版」對 imB 這種詐騙有用嗎？立委湯蕙禎則提到新加坡的鞭刑讓詐欺案下降，講人權的台灣如何使詐騙下降？她覺得大法官指「強制工作」違憲很奇怪，教育部應將道德、倫理列入考試項目，讓學生小琅琅上口。

司法院秘書長林輝煌今說，地方法院的詐欺案件科刑人數自2016年起逐年遞增，近6年來詐欺罪的科刑人數，除2021年因疫情三級警戒稍減外，餘均在1萬4千至1萬5千件左右，其中占比最高者為提供帳戶的普通詐欺，以及詐欺集團提款車手、電信機房的加重詐欺兩類案件，二者於2021年及2022年的終結件數依序為6902件、7654件與5178件、7826件。前者共增752件，後者共增加2648件。

在打詐國家隊成立與組織犯罪防制條例、刑法、洗錢防制法條文修正後，預估將有大量案件湧入司法機關，法院負擔勢必更沉重。林表示，總員額法2019年12月31日修正通過後，司法機關員額高限修正調整為1萬5千人，僅增加1100人，但憲法訴訟法、勞動事件法、刑事訴訟法、設置商業法院、國民法官制度都需要人力，司法機關員額高限應調整為至少2萬2千人，也就是增加8100人才夠。

法務部次長黃謀信表示，各地檢署案件量增長，以電信詐欺暴增，2022年較2019年成長360%，電信詐欺案件的被告和被害人數繁多，案件較專業而複雜，因實務見解未一致，導致判決有罪與否也有不同標準，對人力不足的檢察機關，增加更重負擔。為因應行政院「打詐1.5版」，有充實地檢署檢察官輔助人力必要，法務部已向行政院爭取進用檢察官助理，疏減案源。

調查局打擊電信詐欺案件由經濟犯罪防制處負責督導，因負責督導及執行人員已身兼重大經濟犯罪（股市犯罪、營業秘密、組織經濟犯罪、地下通匯、吸金等）偵處，執行電信詐欺案件是兼辦性質，排擠重大經濟案件偵辦，也嚴重影響電信詐欺案件的有效偵處。目前內外勤處理打擊電信詐欺業務人力約20至40餘人，無專責人力，目前組織架構估計所需專責人員共104人，避免排擠其他核心業務，估計不足員額近90人。