實務發現／易成冤案？ 測謊未必不利被告

檢警調過去常採不認罪就測謊，民間司改會等團體認為錯誤鑑定就會造成冤案；近年實務上發現「要求測謊的多是被告」，測謊不見得是對被告不利的工具。

孔子後裔的孔繁錦被控性侵、性騷擾女病患，他曾說「願意接受測謊」；陳姓男子被控餵毒虐死四歲女童，也聲請測謊。

二○一七年曾姓男子不滿婚外情對象羅女不接電話，朝她潑汽油、丟燃燒樹枝，造成羅女毀容，耳朵不見、嘴巴萎縮，手指截肢。曾投案否認犯行，二審時聲請測謊；當時檢察官反對，質疑對被害人造成傷害。

刑事局後來以區域比對法對曾男施測，顯示曾說法不實，曾見測謊報告對他不利，改口測謊鑑定無再現性，無證據能力，且沒確認他受測時身心、意識狀態。

高院更一審認為曾測謊前簽切結書，沒有因疾病影響測謊正確性，最高法院也認為是依曾聲請而送測謊鑑定，符合測謊的基本要件；曾最終判九年徒刑定讞。

男子林金貴二○○七年被控槍殺計程車司機，判無期徒刑定讞，入獄九年因一張案發前兩個月短髮大頭照聲請再審成功，獲改判無罪；再審更一審又認林是凶手判無期徒刑，最高法院撤銷發回，再審更二審再度逆轉判無罪。

林始終否認殺人，偵查時測謊鑑定結果無不實反應，最高法院質疑這是對林有利證據為何未採信，撤銷發回更審。此案凸顯測謊結果對被告有利，法官也可採納為證據。

律師王捷拓說，要當定罪依據不能僅靠測謊，實務上被告即便願意測謊，法官也不見得接受。現今測謊目的，頂多讓法官參酌、影響心證。

他認為測謊員素質與解讀、被測者生心理狀況都存在不確定性，測謊做不到ＤＮＡ或毒品鑑定這類可達百分之百準確的鑑別結果；但有經驗測謊者仍可藉測謊查探趨近真實結果。