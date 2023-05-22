法官：測謊侵害緘默權 檢察官：因噎廢食

四年前司法院召開公聽會，邀審、檢、辯、學對測謊提出意見。當時台大法醫學科教授李俊億主張修法，認為這是朝公平法院前進的進步指標，並指「問題不解冤抑難除」。法官黃翰義、林孟皇也認為測謊有侵害被告緘默權、不自證己罪的疑慮。

台南高分檢檢察官林志峯則認為科學日新月異，全盤否定這些鑑定方法「因噎廢食」。警界測謊專家林故廷認為殺人犯是否判死的「教化可能性」鑑定，才是漫無標準，為何不排除。

調查局主張，測謊並不是違反正當法律程序取得證據，不應立法禁用；德國、美國、日本等國也沒有以法律限制，如果修法明文禁止使用，反而可能限制被告提出對己有利的測謊證據。

對於頻被拿來討論的「再現性」，調查局解釋，對人體生理或心理評估，不同時間測量本就很難得到相同結果，用再現性判斷科學並不公平，實務上常見的心理衡鑑、資安鑑識、影像鑑識、車禍鑑定及專家證詞等，都有這類情況。

林故廷也認為國外很少用「再現性」來限制科學證據取捨，心理、精神診斷、天文、氣象都很難達到這一標準，甚至法界最依賴、也不敢質疑的法醫鑑定也是如此；過去曾發生過法醫鑑定與測謊結果不一樣，後來證明測謊正確。

高檢署檢察官蘇佩鈺舉槍彈鑑定為例子，實務上為顧及安全多採性能檢視法，無法真有「再現性」，不解為何單單排除測謊，法律一旦這樣明定，鑑識科學將難以發展，離犯罪事實也將越來越遠。