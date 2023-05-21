社區主委嗆委員「你是沒有被教訓過」 作勢恫嚇觸法

基隆市一處社區的彭姓主委主持審查保全公司投標資格時，不滿侯姓委員錄影，並指管委會要引進具黑道背景業者，憤而說出「你是沒有被教訓過」，隨後衝向侯男時被勸阻。侯男事後提告，基隆地方法院審理後，認定彭男言詞及行為向侯傳達加害訊息，處罰金3千元。全案可上訴。

彭男擔任基隆市中山區一處社區管委會主委，去年3月5日主持審查保全業者投標資格時，因有一家廠商未遞交營利事業登記證，資格不符，侯姓委員見盧姓委員一面續審公司資格，同時打電話與人通話，在未查證下，認為盧正與這家保全公司人員通話，談話與審查內容有關，用手機錄下盧打電話影像。

彭男幾度要求侯男停止錄影，但侯不理會，並指彭等人有意使具黑道背景保全公司進駐社區。彭怒說「你是沒有被教訓過」，作勢衝向侯，但有女性委員拉住彭男，兩人未發生肢體衝突。

侯男事後報案，警方偵詢後法辦。基隆地檢署檢察官偵查後，依恐嚇危害安全罪嫌起訴彭。

侯男辯稱，當天是為了維持會場秩序，才制止侯男錄影，但侯仍繼續拍攝，才會對侯說出那句話，沒有恐嚇意圖，且侯聽到後仍繼續錄影，可見並未心生恐懼，不符恐嚇罪成立要件。

法院指出，彭男才對侯男說「你是沒有被教訓過」，且有作勢衝向侯男動作，顯然是透過言詞及舉止，向侯傳達將以暴力行為加害其身體安全訊息。侯男聽到那句話未離開現場，是因要蒐證管委會是否意圖使具黑道背景保全公司進駐社區，不能據以認定未心生畏懼。彭男辯稱主觀上無恐嚇故意，客觀上侯男未心生畏懼，無足採信。

法院認定彭男犯恐嚇危害安全罪，審酌侯男在無具體事證下，遽認彭男有意使具黑道背景保全公司進駐社區，彭男基於主委身分維持會議秩序未果，才導致發生衝突。且彭男出言及作勢恐嚇後，遭人勸阻即停止恐嚇行為，惡性非大，處罰金3千元，如易服勞役，以1千元折算1日。