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台積電也有炸彈？ 竟是長官貼紙條要求找！用意曝光
國內「詐彈」案四起，從校園、遊樂園到大眾運輸都成為恐嚇目標，「炸彈」兩字也成為近期敏感詞彙。一名網友在臉書匿名社團指出，台積電14B廠某設備長官竟要求廠商尋找機台內寫有「炸彈」兩字的紙條，質疑「怎麼會在無塵室玩遊戲？」不少工程師網友也附和「我以前有找過」目的是要仔細巡機台看看有沒有異常（漏水、漏酸），台積電對此目前尚無回應。
匿名網友指出，今年5月台積電14B廠某設備長官，竟要求廠商尋找機台內寫有「炸彈」兩字的紙條，讓他不禁質疑「這是什麼懲罰？」其餘網友見狀也附和：「我以前有找過，通常長官發現設備（工程師）鬆散就會搞這套」、「這之前在14A就玩過了，沒找到還被扣分！」、「這就是要跟你們說機台要天天巡檢，有沒有看仔細」。
據了解，該作法是仿造國軍的天威演習，透過滲透、偽裝接近到重要設施後進行破壞，所謂「破壞」並非真的以炸彈或毒氣摧毀營區，而是在紙上寫上「炸彈」、「毒氣」等字眼。如今軍中的一套被複製搬來台積電，引起不少人譏笑：「以為在當兵喔，營區才會這樣玩，重點是找到後，能換榮譽假嗎？」
台積電「找炸彈」的作法，也引來廣大工程師們正反兩極討論，有人認為：「有些官就是太閒，他自己太閒，都以為線上很閒」、「這是把軍隊的天威測考拿去公司玩喔！」不過也有老鳥認為：「這就是要跟你們說機台要天天巡檢，有沒有看仔細」、「知道玩這個的用意嗎？目的是要仔細巡機台看看有沒有異常（漏水，漏酸），不要只是經過簽完名字就下班」。
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