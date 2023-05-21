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大廠牌全新筆電2台只要1.8萬 竟是偷來的急賤賣

聯合報／ 記者黃羿馨 ／新竹即時報導

新竹一名鄭姓男子因缺錢花用，竟與剛出獄的賴姓男子在去年8月26日潛入全國電子位於新竹縣的倉庫中，並以破壞剪破壞鐵皮屋頂後，偷走倉庫內市價共約29萬的HP、ASUS、ACER等各大廠牌筆記型電腦共10台，事後鄭男再將其中2台筆電賤賣1萬8000元。新竹地院依共同犯攜帶兇器毀越安全設備竊盜罪，處鄭男有期徒刑1年，並追回犯罪所得及沒收剩餘8台筆電。

判決書指出，鄭姓男子與賴姓男子去年8月26日深夜11時許，騎乘折疊腳踏車前往全國電子位於新竹縣的某倉庫，由鄭男攀爬至屋頂並以破壞剪破壞倉庫鐵皮屋頂後，跳入倉庫內偷走全國電子劉姓管理員保管在倉庫內的HP、ASUS、ACER牌筆記型電腦共10台，賴姓男子則在附近監看把風。

兩人得手後，再開車運載10台筆電逃離現場，事後劉姓管理員發現倉庫屋頂遭人破壞，又發現10台筆電不翼而飛，立即報警提告。警方調閱監視器，鎖定鄭、賴2人涉有重嫌，鄭男事後將其中2台筆電賤賣1萬8000元，剩餘8台筆電殘值約23萬290元，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

法官認為，鄭男正值壯年，有從事正當職業能力，卻恣意竊取他人財物，顯然欠缺尊重他人財產法益觀念。念在鄭男犯後坦承犯行，態度尚可，最後依共同犯攜帶兇器毀越安全設備竊盜罪，處有期徒刑1年，並追回犯罪所得及沒收剩餘8台筆電。

鄭男潛入倉庫偷走10台筆電後，再將其中2台筆電賤賣1萬8000元。圖／報系資料照
鄭男潛入倉庫偷走10台筆電後，再將其中2台筆電賤賣1萬8000元。圖／報系資料照

新竹 竊盜 監視器

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