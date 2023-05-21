屏東漁船涉運毒貨在哪？ 船長答「丟海」遭多人拷問虐死

屏東縣吳姓男子是連吉興漁船的船長，疑協助陳姓兄弟出海運毒，但因毒品下落不明，吳與船員等4人，遭20人蒙面擄走到彰化一處貨櫃屋後，輪流以球棒等器械拷問「東西」下落，吳被「丟海」遭施虐5小時後被虐死，檢警陸續帶回多名涉案人，陳姓共犯在二審時與被害人家屬和解，獲改判7年8月。

判決指出，吳姓男子等4人是連吉興漁船船長、船員，吳等人在前年間疑涉替陳姓兄弟運毒，但毒品後來沒有交貨，下落不明，衍生糾紛，陳姓兄弟指示多名共犯，在西螺休息站約出吳姓船長等4人後，將吳等人蒙面，帶往彰化溪洲大橋一處貨櫃屋拷問。

吳等人被陳姓兄弟等20人，輪流以棍棒、鋁棒、電線、軟水管、衣架等器械毆打，吳被虐期間回答，運送「東西」期間，遭海巡署鎖定，所以已將「東西」丟入海裡，以免遭查緝，不過答案未獲陳姓兄弟等人滿意，除了毆打吳男外，還持空氣槍射擊吳背部3發。

吳姓船長被凌虐5個多小時後，已無呼吸心跳，負責看守的共犯等人，趕緊將吳送往彰化二林基督教醫院急救，但仍宣告不治。

檢警陸續通緝涉案的陳姓兄弟等人，另外有9人已被查緝到案，分別被判處4年至9年不等徒刑，其中陳姓共犯部分，主要分工是聽從陳姓兄弟指示，駕駛休旅車載運共犯南下彰化溪州大橋會合，也有持棍棒毆打被害人，一審時被認定是傷害致死的共犯，判刑8年8月。