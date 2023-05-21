入住復健機構想外出遭拒 新竹男竟持刀抵脖恐嚇專管員

新竹一名蔡姓男子不滿家人安排他入住復健機構，加上不滿機構內呂姓專管員不讓他外出，竟在廚房取得菜刀後，用刀抵住呂女的脖子，還脅迫她交出個人證件，並讓他簽署結案同意書後離開；後來蔡男又在新竹市取走彭姓女子的安全帽，氣得彭女報警提告。新竹地院最後依恐嚇危害安全罪處蔡男拘役40日，侵占安全帽部分則處罰金3千元。

判決書指出，蔡姓男子因身心狀況不佳，去年10月之際，家人安排他入住新竹市某精神復健機構，但蔡男因吵著外出，遭機構內呂姓專管員制止後心生怨念，於是在去年10月3日下午3時許，至機構廚房內取得菜刀，再持該菜刀抵住呂女脖子，脅迫她交出其個人證件，並讓其簽署結案同意書後離開，呂女因心生畏懼只好照辦。

蔡男出院不久，11月16日晚間8時許，在一家超市前看到一頂灰色安全帽遺落在機車旁，在未取得安全帽持有者彭女同意下，竟私自將其占為己有，並拿著安全帽騎車離開，彭女發現安全帽不翼而飛，氣得報警提告。警方調閱監視器，發現就是蔡男拿走安全帽，於是依侵占遺失物罪嫌將蔡男函送法辦。