勤務重又沒首都加給 巡官統調基隆流失人數全國第1

警政署19日公布今年第一次全國巡官統調名單，全國共596名巡官請調，但僅有162名如願。基隆市警局調走9人，只有2人調來，巡官「淨失」7人是全國各縣市警局最多的。一名巡官說，基隆巡官出走潮，主要是因北北基只有基隆沒有「首都警察勤務加給」，勤務多又繁重，不如去雙北發展。

基隆市警局今天說明，警察人員調動是正常現象，另因基隆周邊均為直轄市及署屬機關升遷機會多，基於個人生涯及升職考量，均尊重同仁權益。

警政署19日公告112年第一次巡官等同序列職務人員統案請調作業名單，5月26日到職生效。四分局偵查隊分隊長盧冠全調台北市、大武崙派出所長林冠丞調台北市、安定派出所長陳昀暘調新竹縣等。

據名單顯示，彰化雖調走16人全國最多，但調入11人，淨失只有5人。基隆市警局、各分局有填統調的巡官共25人，成功調走的有9人，但調入僅2人，也就是淨失7人，人數是全國各縣市警察局最多的。

基隆市察局憂心幹部有不足情況，影響調度，盼7月第二次統調外地能有巡官來基隆，避免出現沒有巡官的空窗期，影響所長派任。

「全國警察幹部流失第一名的就是基隆市警察局」，一名巡官說，基隆外勤警力長期不足，派出所人力讓所長捉襟見肘，尤其最近打詐業務繁重，還有站路口宣導及取締汽機車不停等行人違規、騎樓停等機車爭議等，都讓警力負擔很重，所長面對基層警力勤務繁重，個個壓力都很大。

這名巡官說，北北基的警察工作都差不多，但在雙北的巡官、警察每月可領到3000元到8000元「首都警察勤務加給」，基隆並沒有，工作一樣重卻差雙北一截，因此有人降調也要去台北或新北，才會有出走潮。

不過，警方說，首都加給是依警政署規定，現在打詐業務警政署很重視，到哪裡都一樣要做，取締行人友善空間各縣市警局也都列為重點執法，到雙北可能是考量未來升遷及個人或家庭因素。

基隆市警局今天說明，今年巡官統調，調出人員多為資深人員，7位因家庭因素返家鄉服務，另2位則因個人因素調警政署專業單位。

有關首都加給的問題，市警局說，市議員多次建議警局能比照直轄市支領勤務繁重加給或增加支領港都加給，均十分樂見，但礙於中央現行法令規定，目前基隆及各縣市政府警察局所屬單位人員均非適用「警察勤務繁重加給」支領對象，須由行政院訂定之，將持續積極向市政府及中央爭取預算。