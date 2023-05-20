台中外役監受刑人逃亡27小時落網 判刑3月

台中監獄外役監受刑人姜建利今年4月逾假未歸，逃亡27小時在新北板橋車站落網。台中地院依脫逃罪，處有期徒刑3月，可易科罰金、上訴。

26歲姜建利因強盜案被判刑6年，原先在台南監獄服刑，因表現良好今年1月間申請至台中外役監服刑，剩餘4年多刑期。日前申請返家探親，原預定4月6日下午返監，但由家屬開車載至監獄外下車後，卻未入監報到，逾假未歸。

判決書指出，姜男由前妻開車載到中監附近下車，但他沒有進入監獄，而是翻牆逃跑，徒步離開，搭乘計程車到高鐵烏日站到北部，向莊姓女友人借機車，雙方7日傍晚約在新北板橋車站，警方在此逮捕姜男。姜男表示，不想繼續蹲苦窯，臨時起意逃脫。

台中地院認為，姜男處犯刑法「單純脫逃罪」，可處1年以下徒刑，脫逃之舉，對監獄執行受刑人管理，有相當程度的危害，更損及國家公權力行使，造成社會民眾對治安秩序不安感，判處他徒刑3月，可易科罰金。