女截圖感謝前任「不娶之恩」 卻忍不住罵渣男...結果悲劇了

黃姓女子得知前男友結婚，將前男友的身分證、結婚證書上傳臉書，抒發情緒，留言「我的前任『渣男』結婚了！哈哈！」並謝謝前男友的「不娶之恩」。前男友提告，黃女因而涉個人資料保護法，遭判刑2月徒刑，可易科罰金。

判決指出，黃女不滿前男友欠款未還，分手不久便結婚，2021年1月間，從朋友傳來的訊息得知前任結婚，見新娘把身分證、結婚證書的配偶欄圖片傳上臉書，便截圖轉貼到她的臉書粉專，大罵前任「渣男」、「幼稚」，供不特定人瀏覽，貶損前男友名譽。

黃女上網「百家樂」，因朋友傳訊，她才得知前男友結婚，把截圖轉貼自己的臉書，留言 「前任『渣男』結婚了！哈哈！看到照片！我整個心情大好！瞬間嬴了2萬」，並感謝男友的「不娶之恩」。她還留言，「跟我交往時不到1個月要同居」、「交往3個月說要結婚！靠腰勒！你的婚姻都是兒戲！」罵前男友「幼稚」、稱「當初眼睛一定瞎了！才會相信你配的上我！」