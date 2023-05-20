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21歲男要錢遭拒 22刀刺死養他16年恩人 法院判他賠家屬1753萬

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

男子李盈達2021年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦22刀致死，去年6月一審依強盜殺人罪判他無期徒刑，褫奪公權終身，李認為量刑過重，目前上訴台灣高等法院中；民事求償部分，新北地院日前判決李應賠償死者4名子女精神撫慰金及殯葬費用共1753萬8120元，可上訴。

現年21歲男子李盈達去年10月向養育他16年的78歲楊姜姓婦人討錢不成，持水果刀猛刺22刀致死，拿走11萬2千元現金，先去色情按摩消費，再逃至花蓮藏匿在不知情的網友家，最後因外出買消夜被捕。

新北地方法院認為楊姜姓婦人與李無血緣關係，卻待之如親孫，李要錢不成就殺人，沒有任何可減刑的理由；但念及他犯後坦承犯行，犯案時才19歲，還算思慮不周的年紀，去年6月依兩公約「非犯情節最重大之罪」量處無期徒刑，褫奪公權終身，李認為量刑過重，目前上訴高院中。

民事請求侵權行為損害賠償部分，新北地院日前判決李應賠償死者4名子女精神撫慰金，加上殯葬費用42萬6120元和強盜得手的11萬2000元，共計應賠償1753萬8120元，仍可上訴。

男子李盈達前年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦22刀致死，新北地院日前判他應賠償家屬精神撫慰金共1753萬8120元。圖／聯合報系資料照
男子李盈達前年10月討錢不成，以水果刀猛刺養育他16年的楊姜姓老婦22刀致死，新北地院日前判他應賠償家屬精神撫慰金共1753萬8120元。圖／聯合報系資料照

新北 殺人 子女

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