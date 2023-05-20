廠場工會設立規定違憲 2年後失效

中華航空企業工會第四分會、漢翔航空工業公司沙鹿廠籌組企業工會，因不符工會法施行細則第二條第一、二項要有獨立人事、預算會計等規定而遭否准登記，兩工會聲請法規範及裁判憲法審查。憲法法庭昨判兩項規定牴觸法律保留原則，至遲二年失效，但符合比例原則；最高行政法院的兩份判決廢棄、發回。

這是首件因確定終局裁判適用的法規範違憲而遭廢棄的憲法判決，兩項規定形式上違憲，實質內容卻又合憲。

工會法施行細則指工會法所稱的「廠場」，是有獨立人事、預算會計，並得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記或商業登記的工作場所，廠企工會指勞動部增加了法律所無的限制，侵害結社權。

憲法法庭認為，工會法第六條第一項第一款「同一廠場」的概念未經定義，工會法也未具體授權主管機關以施行細則第二條第一項，將勞工得組織企業工會的同一「廠場」，定義為「對於工作場所勞工具有人事進用或解職決定權」而「人事」獨立、「編列及執行預算」而「預算」獨立、「單獨設立會計單位，並有設帳計算盈虧損」而「會計」獨立，且「得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記或商業登記」的工作場所。

同條第二項進一步規範獨立人事、預算及會計等，憲法法庭認為若沒這些要件，即被排除成立廠場企業工會，牽涉結社權，應有法律明確授權。勞動部表示，將依判決意旨，檢視所主管法令及政策，保障勞工行使團結權。