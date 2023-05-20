打詐二法立院三讀 誘拐、拘禁豬仔 最重關7年

為打擊誘拐豬仔人口販運，立法院內政委員會昨天初審通過人口販運防制法修正草案，提高人口販運加害人相關刑責。聯合報系資料照 立法院會昨天三讀通過人口販運防制法修正案，提高人口販運加害人刑責，若以強暴、脅迫、恐嚇、拘禁、監控、藥劑、詐術、催眠術或相類方法使人提供勞務者，處五年以下有期徒刑，得併科三百萬元罰金；被害人如未滿十八歲，處七年以下有期徒刑得併科五百萬元以下罰金，未遂犯罰之。

柬埔寨詐騙、囚禁事件頻傳，為打擊誘拐「豬仔」人口販運，內政部提出人口販運防制法修正案，此次修法新增意圖剝削，以強暴、脅迫、詐術等不法手段，從事招募、買賣、運送、媒介、容留等，可處五年以下有期徒刑，得併科三百萬元罰金。

若對未滿十八歲者從事招募、買賣、質押、運送、交付、收受、藏匿、隱避、媒介、容留者，處七年以下有期徒刑，得併科五百萬元以下罰金。

另外，因應有被害者護照、身分證遭人蛇集團扣留，此次修法新增利用不當債務約束、他人不能、不知或難以求助之處境，扣留重要身分證明文件，使人從事勞動與報酬顯不相當的工作，或實行依我國法律有刑罰規定之行為者，處三年以下有期徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

為遏止不法集團冒用名人頭像，合成不實照片，欺騙不知情民眾提供個人帳戶，使淪詐騙人頭。洗錢防制法增訂第十五之一條，凡無正當理由收集他人向金融機構申請開立的帳戶、向虛擬通貨平台及交易業務的事業或第三方支付服務業申請的帳號，可處五年以下有期徒刑、拘役或併科新台幣三千萬元以下罰金。

第十五之一條適用包括冒用政府機關或公務員名義、三人以上共同犯之、以廣宣方式對公眾散布、以電腦合成或其他科技方法製作他人不實影像、以期約或交付對價使他人交付或提供（俗稱買帳戶），或以強暴、脅迫等而犯之。未遂犯亦罰。

此次修法聚焦四大面向，包括增訂刑事處罰要件、增訂鑑別不服異議制度、擴大嚴懲、增強政府採購與人權治理防護連結。

內政部後續將儘速徵詢各界意見，積極研擬相關子法、配套措施或執行規範，強化政府打擊人口販運力道。