C200車禍修不起...他偷天換日詐保險 眼尖產險承辦人害他夢碎

劉姓男子經營二手外匯車行，前年7月駕駛賓士C200車輛不慎在國道三號北向41公里處自撞，車輛毀損嚴重，劉無力修復竟動起歪腦筋，以車行另一輛與C200極為相似的「兄弟車」C300假冒事故車投保，成功騙過保險業後開著C200假車禍，被眼尖的產險承辦人勘查發現，新北地檢署以詐欺取財未遂罪起訴。

檢方調查，劉男前年7月21日晚間駕駛賓士C200行經國三北向41公里處發生自撞車禍，車輛毀損嚴重需要70萬餘維修，劉男付不出，只得稍微整修將外觀恢復，並想到用假車禍來詐領保險金。他將車行買來、未懸掛車牌的C300掛上C200的車牌，向產險公司投保後，又將車牌裝回C200上，並將車輛開到土城區石門路上自撞山溝製造假車禍，向產險公司申請理賠。