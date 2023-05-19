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保全洩住戶個資給仲介 檢舉住戶逃漏稅證據違反個資法

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

楊姓房仲經由新北市某社區保全獲得住戶緊急聯絡資料表，事後楊檢舉社區住戶黃姓父女租屋逃漏繳納土地增值稅，提交住戶資料表當證據，沒想到惹禍上身，涉嫌違反個人資料保護法，遭新北地方檢察署起訴，新北地方法院處楊有期徒刑4個月，可易科罰金。楊不服提上訴，台灣高等法院駁回，可上訴。

判決書指出，楊表示，2012年起就在社區買賣房子，與管理員、保全熟識，起先根本不知道有資料表，說「那個資料是當時那個管委那個保全那邊，保全給我們的」，沒有要主動蒐集。

黃與楊於2012年簽訂專任委託銷售契約書，合約期間，另一名房仲介入賣房，楊要求損害賠償，並與黃達成和解。2018年楊檢舉社區住戶黃姓父女出租房屋，但卻採用自用住宅土地增值稅優惠稅率，漏繳4萬餘元土地增值稅。楊提出住戶資料表作為證據，檢方偵詢後，涉違反個人資料保護法而挨告。

這份社區住戶緊急聯絡資料表含有：社區住戶姓名、電話號碼、地址、汽機車牌號碼、停車場車位編號、房屋所有權人的財務狀況、家人姓名及電話號碼、住戶間親屬關係等資訊。一審判決認定，楊違反個人資料保護法。

高院判決，認定原判決無誤，駁回上訴。全案可上訴。

楊姓房仲經由社區保全獲得住戶緊急資料表，違反個人資料保護法。圖／聯合報系資料照片
楊姓房仲經由社區保全獲得住戶緊急資料表，違反個人資料保護法。圖／聯合報系資料照片

保全 個資

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