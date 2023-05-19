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法務部人事異動！曾偵辦多件重大貪瀆案 林漢強出任國安局政風處長
繼日前檢察首長大搬風後，法務部今天公布兩件人事案，分別是國際及兩岸法律司副司長汪南均調升參事，以及廉政署視察室主任林漢強出任國安局政風處長，而汪、林兩人今年三月都有報名徵選檢察長，可惜成為遺珠之憾。
法務部表示，司法官33期的汪南均，曾任一、二審及特偵組檢察官、一審主任檢察官、調部辦事、廉政署北調組及肅貪組組長，無論肅貪及行政經驗都相當豐富。
2019年9月汪南均接任國兩司副司長，隔年9月代理司長，職司司法互助政策規劃及法規研擬，並展開司法外交，完成我國與諾魯、貝里斯、斯洛伐克、聖文森及格瑞那丁、帛琉、韓國、日本、德國等邦交或非邦交國司法互助條約、協定或備忘錄之簽署，並與瑞士、聖文森及格瑞那丁等國簽署受刑人移交協定，協助拉法葉艦海外不法所得扣押資產返還事宜。
至於司法官38期的林漢強，是少數由法官轉任檢察官的司法官，曾任一審法官7年，並於2004年獲選績優法官。2007年轉任檢察官後，歷任一審檢察官、主任檢察官、襄閱主任檢察官及二審檢察官。
林漢強在北檢黑金專組檢察官任內，偵辦多件重大貪瀆及金融案件；主任檢察官任內，帶領團隊偵破劣質豬油、電鍍廢水等重大民生環保案件，2015年榮獲公務人員傑出貢獻團體獎，獲頒行政院三等功績獎章。他自現任金門地檢署檢察長周士榆手中接下國安局政風處長一職，未來前途看好。
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