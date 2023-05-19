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超正男檢紅了！喜扮女裝突開社群帳號分享日常 認真辦案受地檢肯定
新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章，因女裝穿搭亮眼常是地檢署辦公室中的「嬌點」，近日他開啟個人社群帳號分享自己每日穿搭，引起話題討論，新北地檢署表示，陳漢章除了外型亮眼，工作更是態度認真，與同事相處融洽，各方面表現不俗。
近日新北地檢署頻傳因詐騙案繁重，導致檢察官工作量大、氣氛低迷，陳漢章本月初在社群軟體Instagram開通個人帳戶「檢察官LAKU的OOTD」，分享每日穿搭，並在臉書貼文表示「這算是...為生活找點樂趣吧！順便也記錄一下每天的穿搭，不然在現在高壓的分案下，可能在辦公室一窩，沒見到甚麼人就Bye了，找些可以用力打扮的力量」。
由於陳漢章外型亮眼、衣著時尚，常在地檢引起討論，但他其實已結婚有小孩，妻子也是外型亮眼、個性活潑，還協助他擔任去年新北檢反賄選的短片女主角，夫妻倆同框就像閨蜜。新北地檢署指出，陳漢章工作表現不俗，在公訴組時曾協助蒞庭「小玉」換臉案等重大刑案，回到偵查緝毒組後，也曾指揮永和警分局偵破天道盟太陽聯盟宜陽會所涉販毒、囚禁被害人等案，與同事相處更是融洽，還參與地檢署的籃球隊。
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