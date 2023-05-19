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補習班教師要學童互打巴掌 士院判處拘役55日

中央社／ 台北19日電

新北市李姓補習班男教師為處理學生爭執，涉嫌教唆2名學童互打巴掌10餘下，並以10元為獎勵。士院昨天宣判，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪，判處拘役55日。可上訴。

全案起於，李姓教師於去年5月間在補習班教室見2名學童起爭執，居間調解不成，涉嫌教唆2人互打巴掌直到一方認輸為止，並提供新台幣10元作為贏家獎勵。

2名學童原本不同意李男建議，但李男在旁表示：「真男人都這樣解決事情」，以激將法唆使2名學童同意，進而互打巴掌10多下；李男過程中還在旁微笑說：「有氣勢喔」、「手要小心喔，不要打耳朵」。

案經雙方家長發現學童臉部受有挫傷，向警方報案；檢察官指揮警方拘提李男到案，並在李男手機中發現由其他學生拍攝的打巴掌影片。

李男坦承提議以互打巴掌解決糾紛，2名被害學童也指證歷歷，另有學生指證案發過程；檢察官認為，被害人均為未滿12歲兒童，李男涉嫌教唆兒童犯罪，依法提起公訴，並建請法院依兒童及少年福利與權益保障法規定加重其刑。

士林地方法院指出，李男身為教職人員，對於學童負有照顧及教育義務，不思正確方式來排除學童紛爭，而以不當教唆暴力手段，有可責事由。

士院認為，考量事端因2名學童而起，李男於偵審期間坦承犯行，犯後態度良好，依成年人教唆兒童故意對兒童犯傷害罪，判處拘役55日，可易科罰金。全案可上訴。

補習 傷害罪

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