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imB自救會北檢按鈴提告 被害人：蔡政府須道歉

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

台灣金隆科技經營的不動產借貸媒合平台「imB」遭爆吸金詐騙，超過5000名民眾遭騙25億元，主嫌曾國緯（本名曾耀峯）等8人全部羈押禁見。今天imB自救會一名陳姓代表，帶著36份告訴狀，在新北市議員林國春陪同下，前往北檢按鈴控告曾男等人涉嫌詐欺及背信。

8年前成立的「imB」找來名人盛竹如代言，平台媒介企業找到借款人，以土地抵押設定後借錢，原始借款人再透過平台販售債權，賣給一般投資人，事後平台不僅停止出金，投資人更發現債權95％都是假的。

一名自稱是「imB」北區自救會發起人的陳姓被害人代表指出，目前全台受害者共計4000多名，損失金額合計約2億多元。自救會主要有3大訴求，首先希望政府單位能重視imB詐騙案，更扯的是，所有被害人都匯錢到銀行，請問金管會沒有責任嗎？

其次，所有imB的業務都聲稱不知情，自己也是被害人，但這個案件全是曾國緯一人所為嗎？所以也對imB所有業務員提告。最後，不少被害人是看到盛竹如代言才投資，請問盛竹如沒有責任嗎？

陳姓代表指出，imB曾參加金融科技展，當時連蔡英文總統都曾出席，投資人怎麼會知道是不合法？連錢匯到銀行都會出問題，以後能夠相信誰？請蔡英文告訴被害人要怎麼理財。

林國春認為，檢調單位應盡速假扣押曾國緯等人財產，幫被害人討回公道，且這些詐騙集團跟執政黨關係良好，還拿去做宣傳，連蔡英文都去拜訪，讓投資人血本無歸，老百姓疲於奔命，因此政府必須要跟被害人道歉。

新北市議員林國春陪同imB自救會代表前往北檢提告，認為蔡政府須向被害人道歉。記者蔣永佑／攝影
新北市議員林國春陪同imB自救會代表前往北檢提告，認為蔡政府須向被害人道歉。記者蔣永佑／攝影
imB自救會代表前往北檢按鈴控告主嫌曾國緯等人涉嫌詐欺、背信。記者蔣永佑／攝影
imB自救會代表前往北檢按鈴控告主嫌曾國緯等人涉嫌詐欺、背信。記者蔣永佑／攝影

蔡英文 投資人 詐騙集團

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