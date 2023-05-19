路怒症？29歲男行糾暴怒「拿木劍毀人左眼」 賠250萬獲緩刑

台中田姓男子開車和陳姓機車騎士起糾紛，暴怒拿木劍攻擊他臉打到眼眶骨折、左眼視力受損剩0.5，法院審酌田、陳素昧平生，僅一時細故就打到他一目達毀敗程度，考量田自首坦承，已經賠償陳250萬元調解成立獲撤告，依傷害致重傷罪判他2年，緩刑5年，可上訴。

檢警調查，田男（29歲）2022年1月20日開車經西區向上路和陳姓機車騎士起糾紛，雙方至公益路口時田從車上拿出1把木劍，直接朝正在等紅燈陳男的頭部攻擊，害他眼眶骨折、左眼視神經損傷，臉部也多處撕裂傷。

田男打完人情緒恢復冷靜才停止，並下車留在現場等警消到場處理，警方也當場在他車上扣到作案用的木劍，而陳男送醫後左眼因外傷引發視神經病變，左眼外傷性瞳孔擴大、外斜視，且最佳矯正視力剩下0.5，視野也減損，已達中度減損程度。

田男在警詢、偵查及審理時均坦均不諱，並有行車記錄器、陳男傷勢及扣案木劍可佐，法院根據陳男左眼受傷程度，認為其確實已達刑法第10條第4項第1款所定毀敗一目視能之重傷害。

法院審酌，田男犯後留在現場配合調查，符合自首要件予以減刑，而其辯護人雖主張刑法第59條情堪憫恕再減刑，法院認為，田僅因細故就發怒，拿木劍攻擊陳造成左眼重傷，客觀上不足引起一般人同情，不再予以減刑。

法院考量，田、陳素昧平生，但田犯後坦承已經和陳調解成立，也支付250萬元給對方經陳撤告，加上過去無前科等，依傷害致重傷罪判田2年，宣告緩刑5年，命他應向公益團體提供200小時勞務。