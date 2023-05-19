中市交通罰鍰連年超收、車禍不減反增 議員批「懲罰式交通」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
民進黨議員陳俞融質詢說，台中市交通罰單收入連年成長，但交通事故數不減反增，要求市府提高層級成立跨局處專案小組，並編列專款預算，用於保護行人安全，改善台中交通環境。圖／陳俞融提供
民進黨議員陳俞融質詢說，台中市交通罰單收入連年成長，但交通事故數不減反增，要求市府提高層級成立跨局處專案小組，並編列專款預算，用於保護行人安全，改善台中交通環境。圖／陳俞融提供

民進黨台中市議員陳俞融今天質詢表示，台中市交通罰鍰連年超收，今年1至2月交通事故數卻是六都第一，台中採「懲罰式的交通」，卻無助改善交通安全，要求市府提高層級成立跨局處專案小組，並編列專款預算，用於保護行人安全，徹底改善台中交通環境。

警察局長李文章表示，市府兩周前已召開有關行人安全的跨局處專案會議，結合交通局、建設局、警察局相關單位，警察局也會全力保障行人安全，另外，設立科技執法及測速照相目的，就是要讓民眾養成遵守交通規則的習慣，讓整體交通環境更安全，絕非以裁罰為目的。

民進黨議員陳俞融表示，台中市交通罰鍰收入，109年實收數為約21.2億元、110年實收數為22.9億元、111年實收數為25.5億元，但每年罰鍰收入預算都僅編列15.8億元，導致交通罰單收入連年超收，代表台中市交通違規案件居高不下，始終不見改善，間接造成「行人地獄」產生。她強調，若警方只會一味開罰單，而與其他局處合作，從交通工程基本面改善，台中交通環境無法真正得到改善。

陳俞融說，警方應該負起一部分責任，因為依照「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」規定，應至少提撥12%作為交通執法與交通安全改善經費，若依111年平均實收交通罰鍰25.5億元的12%約為3.06億，市府將罰鍰收入全數辦理繳庫，但台中整體交通安全卻是惡化，台中A1車禍數更居高不下，且路人死傷人數都在上升，應編列專用預算，改善交通安全。

台中市 警察 罰單

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