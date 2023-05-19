廠場工會設立規定 大法官認違憲、2年失效

中華航空企業工會第四分會會員籌組修護工廠企業工會，桃園縣（改制前）、市政府前後核准，但華航企業工會反對，勞動部也二度撤銷原處分。行政訴訟敗訴後，廠企工會認為工會法施行細則第2條第1項、第2項違憲，聲請法規範及裁判憲法審查。經言詞辯論後，憲法法庭今判規定違反法律保留原則，2年失效，最高行政法院2份判決廢棄、發回。

憲法法庭以華航修護工廠企業工會案為主案，漢翔航空工業公司沙鹿廠企業工會案併案審理。

廠企工會主張人民有結社的自由，憲法又規定國家為改良勞工及農民生活，增進生產技能，應制定保護勞工及農民的法律，實施保護勞工及農民的政策。從事各種職業的勞動者，為改善勞動條件、增進社會及經濟地位，得組織工會，這是現代法治國家普遍承認的基本勞權。

廠企工會認為工會法工會施行細則第2條第1項、第2項規定違反法律保留原則、授權明確性原則及法律優位原則，侵害了憲法、公政公約、經社文公約保障結社自由的規定。聲請人認為同一廠場為範圍的工會屬企業工會，工會法允許企業工會得在廠場、事業單位及關係企業等不同層級同時成立，有助於工會法促進勞工團結、提升勞工地位和改善勞工生活的立法目的。

因工會法施行細則指工會法所指的「廠場」，指的是有獨立人事、預算會計，並得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記或商業登記的工作場所。但自施行以來，廠場是否具備獨立人事、預算與會計，認定爭議不斷，廠企工會認為應明確規範定義。廠企工會指勞動部認為同一廠場成立工會必須限於具備獨立人事、獨立預算會計及「得依法辦理工廠登記、公司登記、營業登記之工作場所」三要件，是增加法律所無的限制，侵害結社權，也違背憲法法律保留、授權明確性原則。

憲法法庭認為工會法施行細則第2條第1項規定牴觸憲法第23條法律保留原則，至遲2年內失效，但條文未違比例原則。憲法法庭指出，工會成立要件的規範設計，是國家保護勞工政策重要一環，成立要件寬嚴與否，既影響勞工得組成工會的數量，也攸關勞工得否自由組成工會，行使勞動相關法律就勞資爭議處理機制、訂定團體協約、協商與爭議行動所定的權利，並受現行法制下不當勞動行為禁止等保障，屬有關勞工結社權限制的重要事項。