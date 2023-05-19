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「控肉」詐團馬來西亞月租豪宅15萬斷金流 4人回台聲押獲准

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

詐騙集團「控肉」今年2月由張姓成員監控曹姓人頭戶，到員林市玉山銀行臨櫃提領取13多萬元美金，被察覺有異暗中報警，檢方接手指揮偵辦，破獲詐團在馬來西亞租用豪宅設洗錢機房和水房跨國截斷金流，經會同馬國警方攻堅，押解陳男等4名成員返台，昨聲請羈押禁見獲准。

據了解，蔡嫌（23歲）、陳嫌（22歲）、張嫌（22歲）、楊嫌（24歲）和在馬來西亞陳嫌（52歲、周嫌（29歲）、劉嫌（27歲）、邱嫌（32歲），以拘禁控制人頭帳戶所有人的行為，把詐團名稱取名「控肉」。今年2月被檢警破獲的詐團蔡、陳、張、楊等4人已被依違反犯組織犯罪防制條例、詐欺取財、剝奪人之行動自由、洗錢防制法提起公訴，曹姓人頭帳戶被依違反刑法幫助洗錢及幫助詐欺取財等罪嫌也被提起公訴。

檢方今天指出，「控肉」詐團以假投資和線上博弈高獲利為由，引誘不知情民眾上當，今年2月6日曹男到員林市玉山銀行臨櫃提款美金13萬3335.1元，被行員發現帳戶金流異，警方據報趕到逮捕曹男和隨行監控他的張嫌。

彰化地檢署檢察官鄭文正指揮員林警分局及南打偵辦「控肉」詐團詐騙案，發現這個詐團為躲避查緝，在馬來西亞首都吉隆坡以每月15萬元，租用華廈的大面積公寓設置洗錢機房、水房，其中居住12人，今年4月間南打會同馬國警方攻堅，逮捕陳嫌等台籍詐欺通緝犯等12人，其中6人因案通緝，大多在2021年潛逃出境，南打也查扣18支手機、7部筆記型電腦、1部平板電腦、網路設備2組等相關犯罪證物。

南打本月17日先押解機房重要成員陳嫌，及周嫌、劉嫌、邱嫌等3名通緝犯回國，檢察官訊畢涉嫌詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且有事實足認為有逃亡、串證之虞，於18日向法院聲請羈押禁見獲准。檢方擴大深入偵辦誰是首腦及共犯組織關係。

「控肉」詐團租用豪華公寓，今年2月被檢警查獲時措手不及。圖／民眾提供
「控肉」詐團租用豪華公寓，今年2月被檢警查獲時措手不及。圖／民眾提供

馬來西亞 詐欺 洗錢

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